È morto Michael Gambon, era il professor Albus Silente in Harry Potter Michael Gambon è ricordato nel mondo del cinema per il successo del suo personaggio Albus Silente, amatissimo nella saga di Harry Potter, che ha interpretato a partire dal terzo capitolo della serie, dopo la morte di Richard Harris, che ha interpretato il celebre mago fino al 2002.

A cura di Giulia Turco

È morto Michael Gambon, l’interprete del celebre ruolo di Albus Silente nella fortunata saga di Harry Potter. L’attore irlandese, fa sapere la famiglia, è rimasto vittima di un attacco di polmonite e si è spento all'età di 82 anni. "Siamo devastati nell'annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale”, hanno annunciato i familiari

La carriera di Michael Gambon

Nato a Dublino nel 1940, Michael Gambon è ricordato nel mondo del cinema per il successo del suo personaggio Albus Silente, amatissimo nella saga di Harry Potter, che ha interpretato a partire dal terzo capitolo della serie. Nel corso della sua carriera come attore durata cinquant'anni ha vinto quattro BATFA, due RTS Awards e un Oliver. Dopo una solida e importante formazione teatrale, ha recitato in diverse opere di successo per la tv, a partire dalla serie della BBC The Singing Detective dove interpretava Philip Marlow, fino al Commissario Maigret, nei primi anni '90. Nel 2002 è stato scelto come interprete del celebre mago, dopo la morte del suo precedessore Richard Harris.

Quando Michael Gambon sostituì Richard Harris nel ruolo di Silente

L’indimenticabile personaggio del professor Albus Silente perde così anche il suo secondo interprete. Il primo attore al quale è stato affidato il ruolo della saga ispirata ai romanzi di J.K. Rowling è infatti Richard Harris, il primo Silente arrivato sui grandi schermi, morto all’età di 72 anni nel 2002, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Dal terzo film dalla saga Michael Gambon lo ha sostituito, dando modo ai fan della serie di tutto il mondo di fare inevitabili confronti tra i due interpreti. Secondo alcuni il Silente di Gambon ha saputo conciliare leggerezza e saggezza, mettendo da parte la ragione e cedendo all’istinto in più occasioni.

(A sinistra Albus Silente nell’interpretazione di Richard Harris, a destra il Silente di Michael Gambon)

Michael Gambon e la somiglianza con Gandalf de Il Signore degli Anelli

Un aneddoto divertente spesso associato a Michael Gambon è l’incredibile somiglianza (almeno sul set) a Ian McKellen, l’attore che interpreta Gandalf ne Il Signore degli Anelli. Spesso e volentieri i due interpreti venivano scambiati. “A volte la gente crede che io sia Silente”, aveva raccontato Mckellen ospite di The Jonathan Ross Show. “Allora ho domandato a Michael se confondono anche lui con me e mi ha confessato: per tutto il tempo. Mi portano le loro miserabili fotografie di Gandalf e io le firmo tutte a tuo nome”. Tanta è la somiglianza tra i due che pare che allo stesso McKellen venne proposto in un primo momento il ruolo di Silente per la saga di Harry Potter.