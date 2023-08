È morto Giuseppe Montanari, fumettista e storico disegnatore di Dylan Dog: aveva 86 anni È morto Giuseppe Montanari, storico fumettista, uno dei principali disegnatori della serie a fumetti Dylan Dog per la quale ha realizzato oltre un centinaio di copie. Aveva 86 anni, il saluto della Bonelli Editore: “Tutta la redazione di via Buonarroti ricorda Giuseppe con affetto e ammirazione”.

È morto Giuseppe Montanari, fumettista italiano che in coppia con Ernesto Grassani è stato uno dei principali disegnatori della serie a fumetti Dylan Dog per la quale ha realizzato oltre un centinaio di storie. Il sito ufficiale di Sergio Bonelli Editore, casa editrice della serie, annuncia la sua scomparsa. Nato a San Giovanni in Persiceto, viveva a Milano. Aveva 86 anni: "Tutta la redazione di via Buonarroti ricorda Giuseppe con affetto e ammirazione e si stringe in un abbraccio con gli amici e i familiari".

La carriera di Giuseppe Montanari

Nato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, nel novembre del 1936, il nome di Giuseppe Montanari è legato a una moltitudine di pubblicazioni e di esperienze nel mondo del fumetto: nel '54 iniziò la sua collaborazione con lo Studio D'Ami, lavorando prima su I tre Bill, pubblicato dalla Casa editrice al tempo guidata da Tea Bonelli, e poi su numerose storie western apparse in appendice a Cucciolo e Tiramolla. Nel decennio successivo firmò per l'Editoriale Corno le copertine di Maschera Nera e di Gordon, nel 74 iniziò a lavorare per Alamo Kid. Alla fine degli anni '70 è entrato a far parte della casa editrice Bonelli lavorando prima per Il piccolo Ranger, prima di entrare nello staff di Dylan Dog: grazie a questa serie di fumetti divenne uno dei disegnatori più noti e riconosciuti d'Italia. Nel dicembre del 2021 diventò, in coppia con Paolo Bacilieri, il copertinista del bimestrale Dylan Dog Oldboy. Viveva a Milano ed era particolarmente attivo sul suo profilo Facebook. L'ultimo post condiviso risale infatti a due giorni fa: una foto di Milano risalente a 90 anni fa. Lo scorso 1 luglio, invece, uno dei suoi disegni per Dylan Dog: "Una botta di nostalgia", la didascalia a corredo del famoso disegno. Lascia la moglie Marisa, presente tra le foto condivise sui social.