Drew Barrymore: “Avevo problemi con l’alcol dopo il divorzio, il mio terapista si è licenziato” Drew Barrymore ha raccontato di aver avuto un periodo particolarmente difficile dopo la separazione dal suo terzo marito. L’attrice è caduta nel vortice dell’alcol a tal punto che anche il suo terapista non sapeva più come gestirla.

A cura di Ilaria Costabile

In un'intervista al Los Angeles Times, Drew Barrymore ha raccontato di aver attraversato un periodo talmente buio della sua vita, subito dopo il divorzio dal suo terzo marito, da aver allontanato anche il suo terapista Barry Michels, che però ha scelto di licenziarsi perché la dipendenza dell'attrice era diventata ingestibile.

La decisione del terapista

L'alcol era diventato un pensiero fisso, l'unica ancora di salvezza per Drew Barrymore che dopo la fine del suo terzo matrimonio con Will Kopelman, padre delle sue due figlie Olive e Frankie, si è lasciata andare al punto da non riuscire più a smettere di bere, assumendo un atteggiamento autodistruttivo. L'attrice, intervistata dal Los Angeles Times, ha raccontato che il suo terapista era arrivato al punto di non riuscire a tenere le redini della situazione: "Mi ha detto “non posso più farlo” e si riferiva al mio problema con il bere. Gli ho risposto “ho capito e non ti ho mai rispettato di più. Non sto migliorando e spero, un giorno, di poter riconquistare la tua fiducia”. Dal momento della separazione, sono passati due anni, durante i quali la star è riuscita a rimettersi in sesto e riprendere una terapia canonica.

Il recupero di Drew Barrymore

A supportarla in questi anni in cui la sua vita aveva preso una piega ancor più difficile sono state le sue amiche, preoccupate per le sue condizioni di salute. La prima a non farle mancare il suo appoggio è stata Cameron Diaz: "Sapevo che se fossimo rimasti tutti con lei e le avessimo dato il supporto di cui aveva bisogno, avrebbe trovato la sua strada. Ho assoluta fiducia in lei, non si può nemmeno immaginare quanto sia stato difficile essere lei da bambina". Con il tempo e una certa forza di volontà, Drew Barrymore è riuscita a superare anche i periodi più bui, provando a ricostruire la sua vita, partendo dal "Drew Barrymore Show" nel 2019: "Penso che l’opportunità di fare uno show del genere mi abbia dato la vera scossa. Mi sono detta “non posso farlo, a meno di non essere sobria" ha rivelato. Da quando ha ripreso a lavorare ha poi ricucito i rapporti con Michels e ha aggiunto:

