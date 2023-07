Claudio Bisio: “Non rinnego il mio passato, ma ho dovuto rallentare il ritmo” Claudio Bisio a 66 anni ha iniziato “la terza fase” della sua vita: regista esordiente con il film ambientato durante la Shoah, ha parlato al Corriere del suo cambiamento. “Ho rallentato il ritmo. Anche causa protesi all’anca. Ho girato l’ultimo film da attore due anni fa. Sono più tranquillo e più sereno”.

Claudio Bisio ha appena ripreso a camminare dopo un'operazione all'anca sinistra. In una lunga intervista al Corriere, il celebre conduttore, attore e comico, ha raccontato di aver iniziato "la terza parte della sua vita". Il prossimo 16 ottobre uscirà nelle sale il suo primo film da regista esordiente, L'ultima volta che siamo stati bambini, ambientato durante la Shoah che parteciperà al Giffoni Film Festival il prossimo 20 luglio. La trama racconta di Riccardo "rubato dai tedeschi e di tre amici che partono da Roma per cercarlo". "Quando mi hanno proposto la regia, ho preso qualche mese di tempo per studiare. È un percorso che dura da 4 anni".

Claudio Bisio, l'infanzia e la crescita dei suoi figli Alice e Federico

Claudio Bisio a 66 anni ha deciso di iniziare a recitare ruoli da padre, "Mi sono detto: prima che mi propongono ruoli da nonno, devo trovare qualche alternativa" ha raccontato al Corriere. Parlando del suo nuovo film, ha ricordato la sua infanzia:

Quando sono stato bambino per l'ultima volta? Forse quando i miei genitori si separarono. Ero un bimbo ventenne, un po’ troppo cresciuto. Avevo capito che stava accadendo qualcosa di serio in famiglia, decisi di anticipare il servizio militare per poi uscire di casa, mantenendomi lavorando. Del resto i miei due figli, Alice e Federico, anni 25 e 27, sono fuori Italia ma la loro base resta questa, il luogo dove sono cresciuti.

I suoi figli sono "diversi tra loro": Alice, la più piccola, lavora a Berlino, mentre Federico si è specializzato in elaborazioni in 3D, "si occupa di effetti speciali e postproduzioni video. In qualche modo si è avvicinato al mio mondo. Consigli? Aiuti? Neanche a parlarne".

Il nuovo capitolo della sua vita

"Ho rallentato il ritmo. Anche causa protesi all’anca. Ho girato l’ultimo film da attore due anni fa. Sono più tranquillo e più sereno": così Claudio Bisio ha raccontato della sua vita oggi. "Non rinnego nulla di ciò che ho fatto in passato, oggi mi propongono solo commedie e fatico persino a leggere i copioni".

Ripetere cose che in qualche modo ho già detto non mi attrae granché. La scelta di farmi operare è stata deliberata, avrei potuto aspettare. Ma intanto mi ha permesso di dire qualche no.

La sua scelta di confrontarsi con la regia gli permetterà di mostrare un nuovo lato di sé al pubblico: