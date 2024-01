Chi è Alex Atala, lo chef del ristorante stellato DOM ospite a Masterchef 13 Alex Atala è lo chef ospite della puntata di giovedì 4 gennaio di Masterchef Italia. Nato in Brasile, titolare di due Stelle Michelin e del ristorante D.O.M, la sua cucina esalta gli ingredienti autoctoni brasiliani uniti a tecniche di preparazione all’avanguardia, come la putrefazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Alex Atala è lo chef ospite della puntata di giovedì 4 gennaio di Masterchef Italia. Titolare di due Stelle Michelin, è nato in Brasile ma ha origini palestinesi e irlandesi. Nel corso della sua carriera ha viaggiato per il mondo, dall'Europa al Sud America, dove è tornato per aprire il ristorante D.O.M, a San Paolo. La sua cucina esalta gli ingredienti autoctoni brasiliani uniti a tecniche di preparazione all'avanguardia. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con Marcia Lagos e ha due figli, Joana e Tomas.

Chi è Alex Atala, chef brasiliano: la formazione in giro per il mondo

Alex Atala ha 55 anni, è nato in Brasile, a San Paolo, ma ha origini palestinesi e irlandesi. Ha studiato presso la scuola alberghiera di Namur, in Belgio, e ha poi iniziato il suo percorso nelle cucine degli chef Jean Pierre Bruneau e Bernard Loiseau. Nel corso della sua carriera, ha viaggiato per il mondo, dall'Europa al Sud America, dall'Italia alla Francia, tornando poi in Brasile. Qui, nel 1999, ha aperto il suo celebre ristorante D.O.M, portando un'idea di cucina frutto di anni di viaggi e di un amore per la tradizione brasiliana. Qualche anno più tardi, nel 2009, ha aperto il ristorante Dalva e Dito. Nel frattempo è anche ospite di diversi cooking show in tv, nei quali mostra il suo concetto di cucina al grande pubblico e agli aspiranti chef. Tra i programmi c'è anche Masterchef Italia.

La cucina di Alex Atala: l’esaltazione degli ingredienti dell’Amazzonia nelle sue ricette

Una volta tornato in Brasile, lo chef Atala si è concentrato sugli ingredienti della sua terra. Grande conoscitore dell'Amazzonia, ha unito la tradizione gastronomica brasiliana con tecniche di cottura e preparazione all'avanguardia, come la putrefazione. Ha poi valorizzato i prodotti autoctoni, anche i più impensabili: nella sua cucina ci sono infatti il miele di abelha indigena, la priprioca, i risi della valle del Paraíba, la manioca e anche la formica amazzonica.

Il ristorante D.O.M aperto nel 1999 in Brasile

Nel 1999 Alex Atala ha aperto in Brasile, a San Paolo, il ristorante D.O.M (Deo Optimo Maximo). Nel suo locale, lo chef propone piatti di cucina brasiliani creati con ingredienti autoctoni, come il succo di tucupi, il jambu e la tapioca ottenuta dalla farina di manioca. Come si legge sul sito, è possibile scegliere il menù degustazione che è considerato il "modo migliore per entrare in contatto con l'esperienza gastronomica proposta da D.O.M". Un tipo di cucina tra tradizioni e audacia, considerato, dal 2006, il miglior ristorante del Sud America dalla rivista Restaurant. Non solo: nel maggio 2012 ha raggiunto il quarto posto nella prestigiosa classifica World's 50 Best Restaurants.

La vita privata di Alex Atala

Per quanto riguarda la sua vita privata, come mostrano alcuni scatti pubblicati su Instagram, è sposato con Marcia Lagos e insieme sono diventati genitori di due figli, una maschio e una femmina, Joana e Tomas.