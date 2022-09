Brignano, gag con il sindaco di Palermo: “Quando ripuliamo ‘sta città?” Enrico Brignano, durante un live show a Palermo, riprende le amministrazioni locali perché ha trovato una città troppo sporca. Ma non si accorge che tra il pubblico c’è il sindaco.

"Non ho capito se ha fatto più brutta figura Brignano o il sindaco" scrive un utente su TikTok. E in effetti, la situazione è abbastanza ingarbugliata per non dire farsesca. Enrico Brignano, durante un live show a Palermo, riprende le amministrazioni locali perché ha trovato una città troppo sporca. Non si accorge però che tra il pubblico c'è proprio il primo cittadino Roberto Lagalla. Alcuni giornali scrivono: "Il sindaco si alza e se ne va" ma in realtà non è così. Il sindaco si alza invitato da Enrico Brignano e offre una replica al pubblico.

Cosa è successo

"Anche Palermo è pulitissima nella cosa pubblica. Vorrei fare grandi complimenti a questa città, alla giunta perché è pulitissima, nemmeno una carta a terra". Scherza così Enrico Brignano che poi si sente chiamare proprio dal sindaco, presente in sala: "Ah, ma c'è il sindaco? È venuto? Sindaco, ma che vogliamo fare in questa cazzo di città? Grazie d'essere venuto. Pensi Lei è sindaco di Palermo in questa situazione e si fa vedere pubblicamente. Noi il nostro sindaco non l’abbiamo più visto da quando è stato eletto. Credo sia una fake news che a Roma ci sia un sindaco”.

La replica di Roberto Lagalla

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla non si è tirato indietro ed è stato al gioco, provando a fare a sua volta una battuta sulla situazione della capitale: "Voi a Roma avete i gabbiani, i topi e avete pure i cinghiali. Noi ci stiamo attrezzando, mancano ancora i cinghiali". Enrico Brignano ha replicato: "Glieli porto io, già cotti…". Un momento di divertissement che si è concluso con un grande sorriso: "Se vuole, comunque, porto la scopa la prossima volta e glie do ‘na mano io", ha assicurato in romanesco l'attore e allievo di Gigi Proietti. Tutto è accaduto nella sfera del lecito, in un clima e in un contesto giocoso. Nessuno scontro, insomma.