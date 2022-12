Brendan Fraser: “Quando interpretavo George, ero talmente affamato da avere vuoti di memoria” Brendan Fraser ha raccontato i sacrifici fatti per interpretare il ruolo di protagonista nel film “George re della giungla…?”. Per raggiungere un fisico asciutto e atletico, si mise a dieta: “Ero talmente affamato che il cervello faceva cilecca”.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Brendan Fraser nei panni di George

Sulle pagine di Variety, Brendan Fraser ha rilasciato un'intervista all'amico e collega Adam Sandler. I due attori hanno recitato insieme nel film del 1994 Airheads – Una band da lanciare. Dopo quel film, nel 1997, Fraser fu il protagonista di George re della giungla…?, dove interpretava un uomo primitivo.

Le osservazioni di Adam Sandler sul fisico di Brendan Fraser

Adam Sandler ha ricordato con un pizzico di ironia come all'epoca del film George re della giungla…? Brendan Fraser fosse in perfetta forma: "Ci sono rimasto male per quanto stavi bene. Non avresti dovuto farci questo. Hai interpretato bene il tuo personaggio, ma hai fatto del male a noi. Ci hai fatto sentire male con noi stessi". E Brendan Fraser ha replicato: "Il guardaroba di George consisteva nel non avere un guardaroba. Indossava solo un perizoma. Ero depilato". Poi, ha raccontato il rovescio della medaglia e la difficoltà riscontrata nel raggiungere l'aspetto fisico necessario per incarnare quel ruolo.

I sacrifici per interpretare George

Brendan Fraser, quindi, ha raccontato anche i sacrifici fatti per ottenere il fisico atletico mostrato nel film. Era talmente affamato da avere vuoti di memoria: "Ero affamato di carboidrati. In genere tornavo a casa dopo il lavoro e mi fermavo a mangiare qualcosa". Un giorno, però, si è reso conto che la fame stava facendo brutti scherzi:

Un giorno avevo bisogno di soldi in contanti e andai allo sportello a prelevare. Non riuscivo a ricordare il mio codice PIN perché il mio cervello faceva cilecca. Ho cominciato a colpire lo sportello. Non ho mangiato quella sera.

Il mese scorso, Brendan Fraser ha annunciato che a seguito delle molestie che avrebbe subito in passato, ha deciso di boicottare i Golden Globe 2023. Ha assicurato che non si presenterà al prestigioso evento neanche se dovesse ricevere delle nomination.