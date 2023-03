Aurora Tropea torna a Uomini e Donne due anni dopo l’addio: “Ho avuto un tumore, ora sono rinata” Aurora Tropea in una lunga intervista a Uomini e Donne magazine ha parlato dei due ultimi anni vissuti lontani dal programma di Maria de Filippi: ha scoperto per caso di avere un tumore, poi ha perso una cara zia. Ora è pronta a tornare nel dating show: “Dopo questa esperienza sono rinata”.

A cura di Gaia Martino

A due anni dal suo abbandono, Aurora Tropea ha chiesto a Maria de Filippi di poter far ritorno nello studio di Uomini e Donne. La Dama del Trono Over vuole rimettersi in gioco dopo la deludente esperienza interrotta nel febbraio 2021: Giancarlo Cellucci, il Cavaliere che frequentò poco prima di dire addio al dating show, sostenne di avere in possesso alcuni suoi filmati privati, dichiarazione che la scosse al punto da salutare definitivamente lo studio. Oggi sarebbe pronta a rimettersi in gioco: a Uomini e Donne magazine ha confessato di aver vissuto un periodo molto difficile, "sono di nuovo innamorata di me stessa".

I due anni difficili di Aurora Tropea

Aurora Tropea in questi due anni lontani dalla tv ha dovuto affrontare diversi ostacoli. La Dama pronta a rientrare a far parte di Uomini e Donne ha raccontato cosa ha vissuto: "Ho perso una mia carissima zia, mia madre ha fatto un incidente quasi mortale dal quale miracolosamente è uscita indenne, e ho scoperto di avere un tumore". Ha rivelato di averlo scoperto per caso:

Mia cugina a cui sono molto legata si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto era in realtà un tumore aggressivo, così ho deciso di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei e di conseguenza me ne hanno tolto uno. Con l'istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato: se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba.

"Ho bisogno di rimettermi in gioco"

Aurora Tropea si è così detta pronta a rimettersi in gioco nello studio di Maria de Filippi: ha vissuto gli ultimi due anni in solitaria, pensando solo a ritrovare l'amore per se stessa. Una volta raggiunto, è pronta a cercare l'uomo giusto:

Dopo questa esperienza sono sbocciata, rinata. Credo che la vita mi abbia dato una seconda possibilità. Le assicuro che il destino mi ha messo in passato alla prova tante volte, ma dopo quest'ultima esperienza è cambiato qualcosa nel profondo. Ho cominciato ad amarmi di più e ho sentito il forte bisogno di rimettermi in gioco anche a Uomini e Donne dove il mio percorso era rimasto come in sospeso.

Ha confessato che la nuova Aurora è più serena, sorridente, semplice. "Non metterò nessuna corazza, l'ho fatto in passato perché da timida volevo proteggermi e il risultato è stato apparire come una donna fredda, a tratti scorbutica e antipatica, e questo non accadrà più". Sui nuovi volti di Uomini e Donne ha rivelato di essere rimasta colpita da Valerio, "ma è troppo giovane per me. Non riuscirei a rapportarmi con un 35enne, io e Roberta (Di Padua, ndr) siamo gli opposti su tante cose".