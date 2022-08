Angelina Jolie accusa l’ex marito Brad Pitt : “Mi ha picchiata e insultata” La CNN ha pubblicato un rapporto dell’FBI in cui Angelina Jolie racconta un episodio di violenza subito dall’ex marito Brad Pitt: sarebbe stata picchiata e insultata davanti ai loro due figli. L’episodio risale al 2016 e l’attore non è stato arrestato per l’accaduto, per questo l’attrice ha denunciato l’FBI.

Si aggiunge un altro tassello nel capitolo del divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt. La CNN ha pubblicato un rapporto dell'FBI in cui l'attrice racconta un episodio di violenza subito nel 2016 da parte dell'ex marito, che non è stato nè arrestato né incriminato per l'accaduto.

Il racconto di Angelina Jolie

Angelina Jolie, stando a quanto rivelato dalla CNN, ha accusato Brad Pitt di averla afferrata per la testa e le spalle, spingendola contro il muro del bagno dell'aereo privato sul quale stavano viaggiando. L'attore, completamente ubriaco, le avrebbe poi urlato: "Stai mandando a pu**ane questa famiglia".

Jolie ha raccontato che la scena è avvenuta davanti agli occhi dei loro figli, all'epoca minorenni e i cui nomi stati censurati nel rapporto, rimasti "fuori dalla porta e piangere" chiedendo "stai bene mamma?". A rispondere sarebbe stato Pitt: "No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza". "Non è lei, sei tu stron*o", avrebbe replicato uno dei figli, mandando l'attore su tutte le furie. L'attrice ha fatto causa all'FBI chiedendo perché l'ex marito non sia stato arrestato per l'accaduto.

Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt

Era settembre 2016 quando Angelina Jolie ha chiesto inaspettatamente il divorzio da Brad Pitt. Dal 2019 non sono ufficialmente più marito e moglie, ma anche a distanza di anni continua la battaglia legale tra loro. Sarebbe stata proprio la violenza dell'attore a spingerla ad allontanarsi, in particolare l'episodio avvenuto nel 2016 a bordo dell'aereo privato, che oggi si arricchisce di nuovi dettagli. L'attore all'epoca ammise di avere un problema con l'alcool, ma spiegò di non aver mai picchiato suo figlio Maddox. Le indagini poi lo scagionarono. Ma la questione ad oggi sembra tutt'altro che risolta.