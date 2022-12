Ambra Angiolini fa visita a una mamma malata di cancro: il tutorial di T’appartengo per farla felice Dal palco di X Factor all’ospedale San Raffaele di Milano. La cantante porta il suo iconico tormentone, tornato in voga con l’esibizione alla finalissima di X Factor, nel reparto in cui è ricoverata Veronica. È una giovane mamma TikToker malata di cancro: “Vedrai, questa è una vera medicina”.

A cura di Giulia Turco

T’appartengo è tornata alla ribalta 28 anni dopo il suo esordio. Il brano di Ambra Angiolini è diventato un vero e proprio fenomeno social da quando la giudice lo ha portato sul palco di X Factor in occasione della finale. È tornato in voga anche l’iconico balletto che negli anni '90 accompagnava la canzone e che nell’immaginario comune Ambra non si è mai scollata realmente di dosso.

Ambra Angiolini in ospedale per fare visita a Veronica

Dal palco di X Factor Ambra Angiolini ha raggiunto l’ospedale San Raffaele di Milano per una visita a Veronica, giovane mamma molto attiva su TikTok che è stata ricoverata per un tumore. La donna è una grande fan della cantante e così lei ne ha approfittato per farla sorridere insegnandole il suo iconico balletto tormentone, passo dopo passo. “Sei pronta? Sì dai che sei pronta, più pronta di così. Guarda, questa canzone non serve a un ca**o, ma a questo serve. Questa è una medicina”, l’ha rassicurata. Veronica, pur sul letto d’ospedale, è riuscita ad imparare il balletto e alla fine le due sono scoppiate in un’affettuosissima risata. Il marito Vincenzo ha ripreso il momento e lo ha ripubblicato su TikTok rendendolo virale.

T’appartengo ad X Factor ha fatto scatenare tutti

Un vero e proprio tuffo nel passato che è stato molto gradito dal pubblico di X Factor. Il tormentone scritto da Gianni Boncompagni, che risale al 1994 quando Ambra era tra le ragazze di Non è la Rai, è stato replicato in occasione della finalissima del talent. A scatenarsi, non solo il pubblico, ma anche la giuria. Fedez e Rkomi l’hanno cantata a squarciagola, Chiara Ferragni sui social ha manifestato tutto il suo consenso per l’esibizione. In pochi giorni il brano è tornato a spiccare in vetta alle classifiche digitali di iTunes, secondo solo all'ultimo brano dei Maneskin.