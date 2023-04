Alessandro Borghi sulla sindrome di Tourette: “Può venirmi se sono stressato, ma anche molto felice” L’attore, che presto sarà su Netflix nei panni di Rocco Siffredi in una serie a lui dedicata, torna a parlare della sindrome di Tourette. “Ho preso 6 chili da quando ho smesso di girare Rocco e, quando mi guardo allo specchio, ho dei picchi di Tourette incredibili”.

A cura di Giulia Turco

Alessandro Borghi sta vivendo un periodo molto intenso della sua vita. Presto diventerà papà, avrà il suo primo figlio dalla fidanzata Irene Forti, la cui gravidanza è stata annunciata lo scorso dicembre. Anche dal punto di vista della carriera sembra andare tutto per il meglio e, dopo il successo del film Le otto montagne, l’attore sta per tornare su Netflix come protagonista di Supersex, la serie in cui interpreta Rocco Siffredi. Tuttavia, a volte, le emozioni sono un vero e proprio vortice che lo riportano alla sindrome di Tourette, che col tempo ha imparato a controllare, almeno sul set.

Come ha imparato a gestire la sindrome di Tourette

“Mi può venire quando sono molto felice, stanco o stressato”, racconta Alessandro Borghi ai microfoni di Bsmt, il podcast di Gianluca Gazzoli. “Corrisponde per me a dei picchi emotivi. Ce l’ho moltissimo in situazioni che mi mettono a disagio o quando o a che fare con il mio corpo”, spiega. “Molte cose di me non mi piacciono. Quando ingrasso, come ora che ho preso 6 chili da quando ho smesso di girare Rocco e, quando mi guardo allo specchio, ho dei picchi di Tourette incredibili”. Un disagio che inizialmente non sapeva classificare, al quale ha saputo dare un nome solo col tempo: “A lungo ho pensato di avere dei tic, invece era la sindrome di Tourette”, raccontava al Corriere della sera già nel 2021. “È una sindrome neurologica, con vari sintomi. Io ho gli spasmi o mi soffio sulle dita”, diceva. Discorso a parte quando si tratta dell’ambito professionale: “Il mio lavoro è mettermi nei panni di un altro, l’altro la Tourette non ce l’ha e quindi, in quel momento, neanch’io”.

Alessandro Borghi sarà Rocco Siffredi in Supersex

“Girarlo è stato abbastanza difficile, ma è stato molto bello”, ha racconto l’attore a Gianluca Gazzoli a proposito del suo ultimo progetto in cui veste i pani del porno divo. “Abbiamo girato per quasi 100 giorni e ci sono state decine di scene spinte, più di 50. Come si fanno le scene più intime? Si spera di incontrare colleghi che hanno la stessa gestione di ferie cose. Si spera sempre di non essere fraintesi”.