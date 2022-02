C’è posta per te 2022, la puntata del 19 febbraio 2022 con Pio e Amedeo e Lorenzo Insigne

Pio e Amedeo entrano in studio a C'è posta per te e aprono la puntata con una serie di battute, pizzicando Belen Rodriguez sul suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino e Fedez, con riferimento al loro litigio via social. Poi è il momento di Maria: i due comici imitano la conduttrice, simulando la sua tipica camminata durante il racconto delle storie, caramella compresa. È ora di consegnare la posta, che arriva dritta all'indirizzo di Pasquale Iannucci, regista e sceneggiatore già ospite nel loro programma Felicissima Sera. A Pasquale sono stati promessi 8000 euro per il suo film da Raoul Bova, che non sono mai arrivati…