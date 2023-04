Marina Suma e quel segreto su Sapore di Mare: “Jerry Calà mi corteggiava, c’è stato solo un bacio” L’attrice racconta i ricordi sul set di Sapore di Mare e rivela: “Jerry Calà mi corteggiava, ma ci fu solo un bacio”. Il ricordo di Troisi: “Sapeva parlare d’amore”. Oggi è single: “Ho smesso di perdere tempo con gli uomini”.

Jerry Calà e Marina Suma, la coppia d'oro di Sapore di Mare. Quel messaggio alla fine: "Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella. Luca" e la chiusura a una delle commedie più belle di sempre sulle note di Celeste Nostalgia. Quella scena, quarant'anni dopo, è tra le più intense in assoluto e più invecchia più è bella. Ne parla proprio Marina Suma in una lunga intervista al Corriere della Sera, perché passa il tempo ma Sapore di Mare resta nella mente di tutti: "Quell’incrocio di sguardi tra me e Jerry racconta la malinconia per gli amori che finiscono, la spensieratezza dell’estate che se ne va e gli anni belli che non ritornano".

"Pensavo ai miei flirt estivi"

A cosa si pensa quando si gira una scena come quella? Marina Suma ammette: "Ai miei flirt estivi, al mare, a noi che suonavamo la chitarra sulla spiaggia, ogni anno sempre gli stessi amici. A quando ci si divertiva con poco e il bagno a mezzanotte di Ferragosto ci sembrava chissà che avventura, al brivido di un bacio al gioco della bottiglia. I ragazzi di oggi ci prenderebbero per matti".

L’iconica scena finale di Sapore di Mare

"Jerry Calà mi corteggiava, a me veniva da ridere"

Marina Suma racconta che Jerry Calà la corteggiava alla sua maniera, ma a lei veniva da ridere. Era un periodo, inoltre, dove lei si stava lasciando con il suo ragazzo, che poi era Angelo Cannavacciuolo, che nel film interpreta suo fratello Paolo:

Leggi anche Perché Marina Occhiena lasciò I Ricchi e Poveri, il tradimento col compagno di Angela Brambati

Purtroppo mi stavo lasciando con il mio ragazzo, Angelo Cannavacciuolo, che interpretava mio fratello Paolo. E mentre lui piangeva da una parte, perché non voleva chiudere, dall’altra c’era Jerry che mi corteggiava alla sua maniera e io non riuscivo a prenderlo sul serio, mi veniva da ridere. Soltanto un bacio, niente di più.

Il ricordo di Massimo Troisi: "Sapeva parlare d'amore"

Dopo il film Sapore di Mare, per Marina Suma sono fioccate le proposte. Ha lavorato con i più grandi della commedia italiana, da Adriano Celentano a Carlo Verdone, ha conosciuto anche Massimo Troisi: "Una sera mi invitò a una festa a casa sua, era già malato e aveva poche energie. Non ci ho recitato però l’ho sempre considerato un punto di riferimento. Aveva una bella testa e sapeva parlare d’amore". E, a proposito d'amore, Marina Suma oggi racconta di essere single e di vivere tra Napoli, Roma e l'isola di Salina: "Non perdo più tempo con gli uomini".