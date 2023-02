Fiorello: “Felicità per me è divano e TV. Maledetta ansia, non riesco a gioire per le cose belle” Fiorello si è raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, dall’amicizia con Amadeus all’ansia che gli impedisce di gioire per le cose belle.

A cura di Daniela Seclì

Fiorello si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. Lo showman e conduttore di Viva Rai2 ha parlato dell'importanza della sua amicizia con Amadeus e dell'ansia con cui spesso si ritrova a fare i conti. Poi una curiosità sui suoi baffi: "Sono un omaggio a mio padre. Me li faccio crescere perché mi piace ricordarlo".

La felicità secondo Fiorello

"C'è Fiore che porta il buonumore" recita la sigla di Viva Rai2, ma cos'è la felicità per Rosario Fiorello? Per lui fa rima con tranquillità e con una pausa dall'ansia che prova costantemente:

La felicità per me è un divano, guardare la televisione e non fare niente. Non ci crede nessuno, ma è quella la mia felicità. Farmi prendere dalla pigrizia, non fare nulla, proprio nulla, perché mi mette ansia tutto. Il mio lavoro è bellissimo, ho grande passione, però mi mette troppa ansia. Ansia da prestazione, voglia di cercare sempre di fare meglio. Se devo essere sincero, quindi, la felicità per me è casa, casa e basta. Ho una certa età, quello che dovevo fare l'ho fatto e… arrivederci! (ride, ndr).

In genere, è la moglie Susanna Biondo a incoraggiarlo ad affrontare l'ansia e a spingerlo ad accettare quelle sfide che nascondono il potenziale di renderlo felice: "Susanna è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c'è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene – e adesso stanno andando benissimo – perché, davanti a un'idea che non mi viene per la puntata, non riesco a godermi nulla del bello che c'è". E ha continuato:

Penso sempre a quell'idea che non mi viene come vorrei e devo andare in onda… niente, la mia giornata è rovinata. Purtroppo sono fatto così. È Susanna che mi sostiene in tutto e, lo dico pubblicamente, l'idea di fare Viva Rai2! dopo Sanremo è stata proprio sua. "Visto che vuoi tanto vedere il Festival – mi ha detto – perché non sposti Viva Rai2! la sera?".

L'amicizia con Amadeus che dura da più di 30 anni

Infine, Fiorello ha spiegato di dare un grande peso all'amicizia con Amadeus: "L'amicizia è importantissima, anche se difficilissima. Questo mondo in generale e quello dello spettacolo in particolare sono fatti di personalismi. Se facciamo questo mestiere è perché abbiamo tutti una personalità un po' egocentrica, vogliamo stare al centro dell'attenzione, quindi non è facile instaurare amicizie vere. Ce ne sono poche, quelle poche che abbiamo ce le teniamo strette. Quella con Ama ormai è ultratrentennale, penso che si veda dal video, che traspaia in tutta la sua autenticità".