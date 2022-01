Un albero chiamato Leonardo DiCaprio, la dedica degli scienziati all’attore attivista Il primo albero scoperto nel 2022 è dedicato all’attore Leonardo DiCaprio che ha lavorato molto per evitare il disboscamento della foresta in cui si trova.

Si chiama Uvariopsis dicaprio, è il primo albero denominato e scoperto nel 2022 ed è dedicato all'attore Leonardo DiCaprio. È stata la scelta di un team di ricercatori composto da elementi del Royal Botanic Gardens, Kew, Université de Yaoundé, Herbier National du Cameroon e Université de Montpellier. Tutti insieme hanno presentato questo nuovo albero che hanno deciso di dedicare all'impegno dell'attore e attivista di "Don't Look Up".

Le caratteristiche del nuovo albero

L’Uvariopsis dicaprio sta conquistando pagine e pagine dei quotidiani di tutto il mondo, proprio grazie alla dedica all'attore attivista. È un albero tropicale della famiglia ylang-ylang, è alto 4 metri e si compone di mazzi di fiori grandi, lucidi, di colore giallo-verde brillante che nascono direttamente sul tronco. Si trova nella foresta di Ebo, in Camerun. L'autrice principale dello studio si chiama Lorna MacKinnon.

Perché è stato dedicato a Leonardo DiCaprio

Gli scienziati hanno voluto denominare il nuovo albero in onore di Leonardo DiCaprio perché l'attore ha svolto, soprattutto attraverso campagne social media, un intenso lavoro di lobbying che ha permesso di revocare una concessione di disboscamento per la foresta di Ebo nel febbraio 2020. Il governo del Camerun, nonostante l'impegno dell'attore e di tanti attivisti, aveva firmato il decreto che dava il via libera al disboscamento. Dopo tanta pressione mediatica, però, il presidente del Camerun, Paul Biva, ha revocato le concessioni. Nella foresta di Ebo c'è un'incredibile fauna selvatica. C'è anche una popolazione unica di scimpanzé che utilizza ramoscelli per pescare le termiti e pietre per aprire le noci. Purtroppo, però, l'albero appena scoperto rischia già l'estinzione perché l'habitat forestale in cui si trova rimane non protetto. La minaccia del disboscamento permane.