“Shakira si vendica e fattura, basta moralismo”: la cantante condivide l’editoriale in sua difesa Shakira si difende dopo essere stata criticata per avere espresso la sua rabbia contro Piqué nella canzone Music Sessions Vol. 53. L’artista ha condiviso un editoriale in cui si legge: “Mentre loro pontificano, ignari del potere curativo, assolutamente catartico, di cantare la verità a chi ti ha distrutto la vita, Shakira fattura”.

A cura di Daniela Seclì

La nuova canzone di Shakira, Music Sessions Vol. 53, ha suscitato opinioni decisamente contrastanti. C'è chi ha apprezzato il pepe delle frecciatine rivolte al suo ex Gerard Piqué – ormai virale la strofa "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio" – e c'è chi ritiene sia di pessimo gusto lavare i panni sporchi in pubblico e fa appello a una maggiore eleganza nella chiusura di un matrimonio. Shakira si è difesa. O meglio, ha pubblicato degli stralci di un editoriale scritto da Erika Fontalvo su El Heraldo, che sembra condividere a pieno:

Mentre loro pontificano, ignari del potere curativo, assolutamente catartico, di cantare la verità a chi ti ha distrutto la vita, Shakira fattura e in che modo. È forte, quasi eroica, leccandosi le ferite nel profondo del suo lutto per rivendicare come anche le donne umiliate siano capaci di rialzarsi.

Shakira si difende con le parole di Erika Fontalvo

Vediamo, dunque, il contenuto degli stralci dell'editoriale di Erika Fontalvo, condivisi da Shakira. Tra le righe pubblicate, si legge che a sbagliare è chi si erge a polizia dei buoni costumi e si permette di sindacare su come una donna debba esprimere la sua rabbia e la sua tristezza:

Non importa se si tratta di Shakira, artista di fama mondiale, o della figlia anonima di una vicina di casa. Sbaglia chi rivendica il diritto di agire come membro della polizia dei buoni costumi o dei modi eleganti e dice alle donne come esprimere la propria tristezza o rabbia secondo le norme convenzionali. Dovrebbero rendersi conto una volta per tutte che i tempi del farisaismo, in cui i panni sporchi venivano lavati in casa, sono ormai lontani. Non c'è pruderie a buon mercato né sottomissione al maschilismo di una società che annulla le donne.

Il diritto di Shakira di esprimere la sua rabbia contro Piqué

Secondo Erika Fontalvo, Shakira è stata coraggiosa. Anziché scegliere il silenzio, ha deciso di usare il suo talento per esprimere la sua furia: "Piqué ha danneggiato la lupa che ora ulula contro di lui". Ritiene, dunque, che stia mostrando il suo cuore andato in frantumi con dignità: