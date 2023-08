Pinuccia Della Giovanna è pronta a tornare a Uomini e Donne: ecco la proposta a Maria De Filippi Dopo essersi scagliata contro Tina Cipollari si è detta pronta a tornare a Uomini e Donne ma solo per cantare la sua canzone dell’estate.

Pinuccia Della Giovanna ritorna sui suoi passi. Dopo essersi scagliata contro Tina Cipollari in una intervista a Tag24 sperando che Pier Silvio Berlusconi potesse cacciarla via, si è detta pronta a tornare a Uomini e Donne e di avere una proposta per Maria De Filippi. Nessun ritorno ufficiale, però: lei vorrebbe solo salutare tutti ed entrare come ospite per cantare il suo singolo estivo: "Se mi chiamano per cantare allora ci vado di sicuro". Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, Pinuccia non fa sconti: "Maria prendi me e caccia Tina".

Le parole di Pinuccia Della Giovanna

Pinuccia Della Giovanna sul possibile ritorno a Uomini e Donne: "Se tornerei nel programma? Se mi chiamano per cantare il pezzo ci vado di sicuro, poi per altro chi sa. Se mi chiamano e sto bene posso anche andare, altrimenti me ne resto qui a fare la bisnonna che sto benissimo". Ma un ritorno per lei sarebbe: "Una bella seconda possibilità e una rivincita personale, lì c'era una persona che mi voleva male, ovvero Tina Cipollari che mi diceva parolacce. Mi ha attaccato e non potevo più tollerarlo. Però nessuno mi ha cacciato dal programma".

Il singolo estivo di Pinuccia

"Nel mondo sono tutti in passerella/vanno cercando l'anima gemella/si guardano negli occhi e poi chissà/e col sorriso poi si sceglierà". Un incipit che è tutto un programma, quello del brano che si chiama semplicemente "La canzone di Pinuccia" che, al momento, ha quasi 20mila visualizzazioni su Youtube. Meno bene su Spotify, dove è stata riprodotta poco più di quattromila volte. È stata la prima esperienza musicale per Pinuccia Della Giovanna, cercando di sfruttare il riflesso della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. Purtroppo, però, il brano non è andato oltre un primo ascolto e non ha assolutamente performato nell'estate dei tormentoni.