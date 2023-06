Le domande choc di Marco Mazzoli e Fabio Alisei: “Ilary, sai che ore sono anche senza aprire la cassaforte?” Marco Mazzoli e Fabio Alisei mettono in crisi Ilary Blasi con una serie di domande personali: “Ilary, sai dirci che ore sono senza aprire la cassaforte?”.

La semifinale dell'Isola dei Famosi presenta una bellissima sorpresa a Marco Mazzoli: l'arrivo dell'amico Fabio Alisei. Il compagno dello Zoo è volato in Honduras ed è stato protagonista di un gioco. Marco Mazzoli, da bendato, doveva cercare di riconoscere i naufraghi. Dopo i primi due tentativi, Alvin ha fatto entrare in campo Fabio Alisei. Dopo avergli toccato naso, barba e braccia, i due si sono avvicinati e Marco Mazzoli alla fine è riuscito a riconoscere Fabio Alisei. Dopo questo momento, ci sono state le domande imbarazzanti di Radio Isola per Ilary Blasi.

Un'altra sorpresa per Marco Mazzoli

Ma questa non è l'unica sorpresa per Marco Mazzoli perché con Fabio Alisei c'è stata ancora una sorpresa. I due faranno Radio Isola per l'ultima settimana prima della fine del format. In collegamento anche Paolo Noise scherza con la coppia. Marco Mazzoli e Fabio Alisei puntano Ilary Blasi: "Vogliamo farti un'intervista per Radio Isola. Abbiamo anche una domanda per Enrico Papi, ma preferiamo fargliela più tardi. Vorremmo fare una domanda a Ilary Blasi". Lei scherza: "Devo chiamare l'avvocato o posso non rispondere?". Paolo Noise: "Oh, ma non sei mica Fedez?"

Le domande di Radio Isola a Ilary Blasi

Marco Mazzoli e Fabio Alisei mettono in crisi Ilary Blasi con una serie di domande personali: "Cara Ilary, hai iniziato la tua carriera come letterina. Com'è stato dover imparare l'alfabeto per lavorare?". "Molto più facile rispetto agli stacchetti", ha risposto. Poi le due domande personali che hanno fatto ridere anche la conduttrice: "Nella tua carriera hai condotto programmi di spessore come Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, ma hai mai pensato di fare anche programmi belli?". "Ci sto pensando". "Sappiamo che frequenti un uomo tedesco, non ti facevamo tipa da wurstel". "Tante cose non sapete". E infine, la stoccata sui Rolex: "Ilary, sai dirci che ore sono senza aprire la cassaforte?".