Il dramma di Meghan Trainor: “Non posso fare sesso con mio marito perché ce l’ha troppo grande” La cantante ha confessato in un podcast diretto dalla youtuber Trisha Peytas, di avere problemi a fare sesso con suo marito a causa del vaginismo e delle dimensioni “extra” di lui.

Il sesso è un piacere, se non è buono che piacere è. Parafrasando un vecchio vincente claim pubblicitario (chi ha i capelli bianchi, si ricorderà bene di Nino Manfredi) possiamo sintetizzare così il problema di Meghan Trainor. La cantante ha confessato in un podcast diretto dalla youtuber Trisha Peytas, di avere problemi a fare sesso con suo marito, l'attore Daryl Sabara. La causa? "Lui è decisamente grande, io invece sono molto piccola". L'ha messa sul gioco per spiegare il suo problema: Meghan Trainor è affetta da vaginismo.

Il racconto di Meghan Trainor

Meghan Trainor ha spiegato che da quando le è stato diagnosticato il vaginismo, si è ritrovata con molta difficoltà ad avere una vita sessuale soddisfacente. Anche la gravidanza è stata condizionata da questo problema. "Pensavo che ogni donna in giro provasse sempre dolore durante e dopo il sesso" ha raccontato Meghan, che dopo i rapporti non riusciva nemmeno a camminare. Una sensazione di "bruciore" che però è tipica della sua condizione. Questo, unito alle condizioni particolarmente ‘extra' di Daryl Sabara, hanno determinato questo effetto.

Troverò una soluzione, non so come. Cercherò di diventare una star del sesso. Per ora, mi tocca sopportare, ma durante la prima gravidanza non ho potuto fare sesso. Psicologicamente non è facile. Per un anno lo guardavo e dicevo: "Non toccarmi". Mi ci è voluto tanto tempo per prendere anche solo in considerazione l'idea di fare sesso con lui. Per avere il bambino, tutte le volte che facevamo sesso, dopo avevo bisogno degli impacchi di ghiaccio.

Il vaginismo è un disturbo sessuale

Il vaginismo è un disturbo sessuale che si manifesta sia a livello fisico che psicologico. È una reazione che viene condizionata dall'associazione di dolore e di paura ai tentativi di penetrazione vaginale o anche solo alla fantasia di penetrazione. I motivi e le cause sono molteplici: un trauma, un abuso ma anche sociali, come una rigidità culturale o una scarsa educazione sessuale che non permette di vivere in maniera consapevole il rapporto con il proprio corpo in relazione con gli altri.