GFVip, Aldo Montano su Soleil Sorge: “Siamo agli opposti, conosco a malapena nome e cognome” Aldo Montano in una diretta su Instagram risponde ad alcune domande rivoltegli dai suoi follower. Il campione, quindi, si ritrova a commentare anche il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Aldo Montano è tornato alla sua routine quotidiana e non si è tirato indietro nel rispondere a qualche domanda dei suoi fan curiosi di sapere come ha trascorso questi mesi all'interno della casa più spiata d'Italia. Tra le domande più gettonate, ovviamente, ci sono quelle che riguardano la liaison vissuta da Alex Belli e Soleil Sorge che hanno monopolizzato il racconto dello show in queste settimane. Il campione è stato sincero e anche in questo caso ha detto la sua, parlando anche del suo rapporto con l'influencer.

L'opinione di Aldo Montano su Soleil

Durante la permanenza nel reality show di Canale 5, Aldo Montano è riuscito a conquistarsi l'affetto di tutti, sia inquilini della casa, sia il pubblico che lo ha sempre supportato. Non poteva mancare una domanda, anche piuttosto diretta, su Soleil Sorge, tra le concorrenti più controverse di questa edizione e sulla quale l'atleta preferisce comunque non esporsi considerando che tra loro non c'è mai stato un vero e proprio rapporto di amicizia:

Forse è l’unica persona là dentro con cui non ho stretto alcun tipo di rapporto. Penso che questo sia successo soltanto con lei. Credetemi che è molto difficile perché io sono molto compagnone, mi piace divertirmi, scambiare idee e adoro interagire con le persone. Con lei però è stato diverso e conosco a malapena il nome e il cognome. Forse è una cosa che è partita dall’inizio, da parte di entrambi, non soltanto da me sia chiaro. Non c’è mai stato il sentore di poter vedere dall’altra parte una persona amica con cui intavolare delle discussioni o aprire il cuore e confrontarsi. Abbiamo avuto dall’inizio due vie opposte. Anche se abbiamo coltivato amicizie comuni, come Katia e – all’inizio – Alex. Quindi siamo degli opposti, io e Soleil siamo distanti direi proprio di sì.

Il flirt tra Alex e Soleil

Anche sul rapporto che ha visto nascere tra l'attore e l'influencer, Aldo Montano ha poi ribadito quanto dichiarato anche in più occasioni nella casa, mostrando non poche remore nei confronti fi un atteggiamento da lui reputato poco corretto: "Con Alex è iniziata con una grande amicizia, con la storia dei tre moschettieri. Me la sono goduta fino al litigio. Dopo è partita la telenovela. Le strade sono due: se è tutto finto con la moglie è grave, ha preso per il c..o tutti. Se fosse vero sarebbe ancora più grave, ha mancato di rispetto a un’amicizia e alla sua donna. Credo che sia comunque stata una brutta figura”.