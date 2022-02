Ermal Meta: “Ho preso il Covid. Sono stato abbastanza male, ma sono in ripresa” Ermal Meta è risultato positivo al Covid. L’artista, in un post pubblicato sui social, ha rassicurato circa le sue condizioni di salute: “Sono in ripresa”.

A cura di Daniela Seclì

Ermal Meta è tornato sui social dopo cinque giorni di assenza. L'artista ha spiegato sui suoi profili Twitter e Instagram, di essere risultato positivo al Covid. Negli ultimi giorni è stato poco bene, ma pian piano si sta riprendendo. Non ha dimenticato di ritagliarsi del tempo, per aggiornare le tantissime persone che da anni lo sostengono e lo seguono con affetto.

Le condizioni di salute di Ermal Meta

Nel breve post pubblicato su Twitter, Ermal Meta ha mostrato la foto dei tamponi risultati positivi. Ha fatto sapere di avere il Covid, ma il peggio sembra essere ormai passato. L'artista, che ha fatto tre dosi di vaccino, dopo alcuni giorni in cui è stato poco bene, ha detto di essere in ripresa e spera di tornare a essere in forma il prima possibile. Ecco il messaggio pubblicato sui social:

"Ciao Ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il Covid e sono stato abbastanza male. Adesso sono in ripresa. Spero di ritornare in forma il prima possibile. Vi abbraccio, a presto. Ermal".

Ermal Meta travolto dall'affetto dei fan che gli augurano una pronta guarigione

Inutile dire che anche in questa occasione, i fan di Ermal Meta gli hanno fatto sentire il loro completo supporto. In pochi minuti, i post pubblicati su Twitter e su Instagram, sono stati accolti da una valanga di like e commenti che auguravano al cantante una pronta guarigione. C'è chi gli ha inviato abbracci virtuali e chi lo ha invitato a non scusarsi per l'assenza, perché ora è prioritario che si prenda cura di sé. Infine, c'è chi ha condiviso la sua esperienza, spiegandogli che grazie al vaccino, nonostante abbia dovuto fare i conti con i sintomi del Covid, si è negativizzato rapidamente e ha evitato la forma grave del virus: "Forza Ermal, ti aspettiamo".