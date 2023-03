Angelina Jolie ha un nuovo fidanzato, le foto con David Mayer de Rothschild che alimentano il gossip Stando agli scatti diffusi dai gossip americani, Angelina Jolie avrebbe ritrovato l’amore. L’uomo con cui è stata paparazzata si chiama David Mayer de Rothschild, imprenditore ecologista, lontano dal mondo dello spettacolo. I due sono stati avvistati in vacanza insieme a Malibù.

A cura di Elisabetta Murina

Angelina Jolie ha una nuova fiamma. A quasi sette anni dal divorzio con Brad Pitt, uno dei più chiacchierati di Hollywood, pare che l'attrice abbia ritrovato la felicità accanto a David Mayer de Rothschild, miliardario ecologista, con cui è stata paparazzata. Le foto sono state diffuse da alcuni siti di gossip americani, come People e PageSix.

Le foto di Angelina Jolie con David Mayer de Rothschild

Stando alle foto diffuse dai siti di gossip, Angelina Jolie e David Mayer formerebbero una nuova coppia a tutti gli effetti. Negli scatti non si vedono atteggiamenti "compromettenti", come un bacio o una tenerezza, che farebbero pensare a qualcosa di più, ma solamente i due che camminano fianco a fianco a Malibù, dove pare siano stati in vacanza insieme. Per il momento però non si hanno altre informazioni e non si sa da quanto tempo si stiano frequentando né se siano diventati una coppia a tutti gli effetti.

Chi è David Mayer de Rothschild

L'uomo con cui è stata fotografata Angelina Jolie si chiama David Mayer de Rothschild. È l'erede di una famiglia di banchieri di origine tedesca, ha 44 anni ed è il più giovane di tre fratelli. Quando era adolescente è stato cavallerizzo nella squadra della Gran Bretagna, sport che ha poi lasciato per dedicarsi agli studio. "Mi sono reso conto che c'era di più nella vita che passare ore e ore a cavallo", aveva dichiarato in un'intervista al New Yorker. Tuttavia, questa passione per gli animali è diventata uno dei pilastri della sua carriera, costruita appunto nel mondo dell'ambientalismo e della protezione degli animali. Ad oggi è presidente di alcune associazioni che promuovono l'educazione ecologica. La causa ambientalista è molto cara anche ad Angelina Jolie, che di recente si è dimessa da ambasciatrice delle Nazioni Unite per lavorare con le associazioni dei rifugiati e questo è senza dubbio uno dei punti che hanno in comune.