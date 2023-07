Alessia Cammarota racconta il parto di Mattia: “Dopo 10 minuti in ospedale si sono rotte le acque” L’ex corteggiatrice Alessia Cammarota ha raccontato sui social il parto del piccolo Mattia, il terzo figlio con Aldo Palmieri, nato lo scorso 18 luglio.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 18 luglio, Alessia Cammarota è diventata mamma per la terza volta. L'ex volto di Uomini e Donne ha partorito il piccolo Mattia, avuto con il compagno Aldo Palmieri, conosciuto proprio all'interno del programma. Sui social ha raccontato il momento del parto.

Alessia Cammarota racconta il parto di Mattia

Chiacchierando con i suoi follower, Alessia Cammarota ha raccontato via Instagram il momento del parto, che è arrivato in modo del tutto inaspettato. Quel giorno infatti l'ex corteggiatrice si trovava a casa con il compagno, quando ha iniziato ad avvertire delle contrazioni, anche se inizialmente non molto forti: "Ho iniziato ad avere delle contrazioni abbastanza lontane l'una dall'altra, quindi non dico nulla: ceniamo, io rimetto a posto casa, faccio le ultime lavatrici… tutto tranquillo".

Poi però i dolori hanno iniziato a essere sempre più intensi e ravvicinati, fino a quando il marito Aldo non nota qualcosa di insolito e le chiede cosa stesse succedendo: "Nel frattempo scrivevo alla mia ostetrica e alla mia dottoressa, ma loro mi dicono che sembrano abbastanza irregolari. Non mi sento particolarmente bene". A quel punto, l'ex corteggiatrice e il compagno decidono di andare in pronto soccorso.

La nascita di Mattia, terzo figlio di Alessia Cammarota e Aldo Palmieri

Arrivata in ospedale, ad Alessia Cammarota si rompono le acque poco dopo: "Ecco che in 10 minuti sento "clap", si erano rotte le acque. Mi sistemo, firmo le ultime carte. Poi siamo passati al travaglio, essendo il terzo è stato tutto più veloce". E così è nato il piccolo Mattia, nel cuore della notte, il 18 luglio: "Alle 3.20 è nato Mattia".

Qualche ora dopo, i neo genitori hanno condiviso con i follower il primo scatto della loro nuova famiglia, dando il benvenuto al piccolo. Si tratta del terzo figlio dopo Niccolò e Leonardo e, per la neo mamma rappresenta anche un modo per far "tornare a splendere il sole" dopo l'aborto avuto nel 2021.