Adele si rivolge a Rich Paul chiamandolo “marito”, l’indizio che accende gossip sulle nozze segrete Adele e Rich Paul si sono sposati? In un video TikTok è comparso un indizio che sembra non lasciare spazio a dubbi: la cantante, mentre era sul palco di Las Vegfs, ha parlato del compagno chiamandolo “marito”.

A cura di Elisabetta Murina

Adele e Rich Paul si sono sposati? Dopo l'indizio che aveva scatenato i gossip circa un anno fa, ora ne è apparso un altro in un video TikTok, che sembra non lasciare spazio a dubbi. La cantante, mentre era sul palco di Las Vegfs, ha parlato del compagno chiamandolo "marito". Un appellativo che le è venuto praticamente naturale, forse perché i due si sono già uniti in matrimonio, in gran segreto.

Adele ha chiamato Rich Paul "marito"

Come si vede in un breve video condiviso su TikTok, Adele si è rivolta a Rich Paul chiamandolo "suo marito". Il tutto è nato durante l'esibizione della cantante sul palco di Las Vegas, quando una fan le ha urlato "Vuoi sposarmi?". La star ha risposto: "Sono etero, amore mio, e mio marito è qui stasera. Sono con Rich, sei pazzo". Una frase che sembra non lasciare dubbi sul rapporto tra i due, che sarebbero quindi convolati a nozze segretamente. Sarà davvero così? Per il momento nessuna conferma o smentita.

Il primo indizio social che ha fatto pensare alle nozze in segreto

Il primo indizio era comparso sui social quando Adele aveva postato alcuni scatti sui social che la ritraevano mentre stringeva tra le mani il suo primo Emmy. "Sono così onorata", aveva scritto come didascalia, ringraziando tutti coloro che l'hanno sostenuta fino a questo traguardo. Nella foto che raffigura solo il premio, sullo sfondo compare una targhetta con la scritta "The Paul's". Indizio che secondo i fan più curiosi e in cerca di gossip alluderebbe alle presunte nozze tra la cantante e Rich Paul, celebrate in gran segreto. All'epoca era solo una teoria che ora sembra sempre più plausibile.