Penelope Cruz sarà la protagonista de I giorni dell’abbandono, tratto dal romanzo di Elena Ferrante La realizzazione del film era stata presa in carico nel 2021 da Nathalie Portman, che dopo pochi mesi ha annunciato le sue dimissioni, determinando l’annullamento del progetto. Il nuovo film sarà prodotto dalla società italiana Lotus, in collaborazione con Moonlyon, della stessa Penelope Cruz.

A cura di Giulia Turco

Penelope Cruz sarà protagonista e produttrice dell’adattamento americano de ‘I giorni dell’abbandono’ di Elena Ferrante, nella sua versione in inglese scritta da Isabel Coixet. L’attrice interpreterà Olga, una scrittrice costretta a rinunciare alle proprie ambizioni artistiche, quando il marito lascia lei e le sue figlie.

Il progetto di Natalie Portman poi abbandonato

La realizzazione del film nel 2021 era stata presa in carico da Nathalie Portman, che avrebbe giocato il ruolo sia di attrice protagonista che di produttrice esecutiva, dopo lo strabiliante successo riscontrato anche in America dalle opere letterarie di Elena Ferrante. Il film sarebbe dovuto essere prodotto da HBO e il suo destino sarebbe stata la disponibilità sul catalogo di HBO Max, per lo meno in America. Un repentino abbandono di Natalie Portman, ha determinato poi la cancellazione delle riprese e quindi l’annullamento dell’intero progetto. “A causa di motivi personali imprevisti, Natalie Portman si è dimessa”, ha fatto sapere ad agosto 2021 un portavoce di HBO.

Di cosa parla I giorni dell’abbandono

Ora la produzione del nuovo film passerà in mano a Lotus, la società italiana nata dalla divisione della Leone Film Group, insieme a Moonlyon, di proprietà di Penelope Cruz e del fratello, in collaborazione con Laura Fernandez Espeso. ‘Day of Abandonment’, questo il titolo americano del film, esplorerà la vita interiore delle protagoniste femminili, nel rispetto della trama del romanzo di Elena Ferrante. La storia è quella di Olga, abbandonata dal marito Mario al termine di un matrimonio apparentemente felice, per via dell’amore per Carla, una ventenne alla quale aveva dato anni prima ripetizioni di chimica. Olga inizierà un profondo viaggio introspettivo, alla ricerca degli errori commessi, oscillando tra la consapevolezza che una donna senza amore non possa sopravvivere e quella di dover andare oltre per amore dei suoi figli.