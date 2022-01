Il finale di Fight Club in Cina è cambiato e ha scatenato le polemiche, ecco perché La piattaforma streaming Tencent Video ha distribuito in Cina il film Fight Club con un finale diverso dall’originale. Una scena è stata tagliata e sostituita da un messaggio, probabilmente per ordine del governo.

A cura di Elisabetta Murina

Fight Club, il film di successo del 1999 diretto da David Fincher, è stato distribuito in Cina sulla piattaforma streaming Tencent Video. La versione proposta però ha un finale diverso dall'originale, probabilmente per ordine del governo cinese. Questo cambiamento non è piaciuto ai fan della storia, anche per via della trasformazione del messaggio originale che il film voleva trasmettere.

Il finale alternativo di Fight Club

Nella versione originale di Fight Club, il narratore, a cui Edward Norton presta la voce, uccide il suo alter ego immaginario Tyler Durder, interpretato da Brad Pitt. Dopo l'uccisione assiste, insieme a Marla Singer (Helan Bonham Carter), all'esplosione di alcuni edifici degli istituti di credito in cui erano state piazzate delle bombe. Questo lascia intendere che il piano di Durden per abbattere il consumismo, che lo aveva ormai reso schiavo, è iniziato. In Cina è stata mantenuta la scena dell'uccisione, ma non quella del crollo degli edifici che, invece, è stata in un certo senso censurata e sostituita da un disclamier nero che recita:

Attraverso l’indizio fornito da Tyler, la polizia ha rapidamente capito l’intero piano e arrestato tutti i criminali, impedendo con successo l’esplosione della bomba. Dopo il processo, Tyler è stato mandato in manicomio dove ha ricevuto cure psicologiche. È stato dimesso dall’ospedale nel 2012.

Perché la Cina ha cambiato le scene finali

Il finale alternativo ha fatto indignare alcuni fan del film, che hanno visto la versione originale della storia e si sono chiesti il motivo del cambiamento. É probabile che sia stata una decisione del governo cinese, che ne ha ordinato la censura perché non in linea con le idee del Paese. È anche possibile che la modifica sia stata apportata da Tencent Video (che al momento non ha commentato la questione) sempre per sfuggire alla censura cinese, che vieterebbe le rappresentazioni di nudità, violenza e altro materiale dai contenuti troppo espliciti.