Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia: “Potrei cambiare il regolamento, ci saranno delle novità”

Il Festival di Sanremo 2025 prende forma. Carlo Conti sarà il conduttore e il direttore artistico delle prossime due edizioni, quindi di Sanremo 2025 e di Sanremo 2026. Al Tg1 delle 20:00 di mercoledì 22 maggio, in collegamento, ha raccontato come immagina il futuro della kermesse canora. La musica sarà al centro, ma non esclude modifiche nel regolamento.

Come sarà il Festival di Sanremo di Carlo Conti

Nel corso dell'edizione delle 20:00 del Tg1, Carlo Conti è intervenuto in collegamento e ha raccontato di avere trascorso una giornata decisamente frenetica dopo l'annuncio che sarebbe stato il conduttore del Festival di Sanremo 2025: "Ho ricevuto più messaggi oggi di quando è nato mio figlio. Fa piacere. Mia moglie, rivedendo al TG le immagini dei miei precedenti festival, mi ha detto: "Come eri giovane". Rimane uguale solo il colore della pelle (ride, ndr). E la voglia di fare musica, di fare festa, di tenere alto il nome di Sanremo, come ho cercato di fare in quei tre anni, come ha fatto alla grande Baglioni e alla grandissima Amadeus. È una festa della musica italiana". La giornalista Giorgia Cardinaletti gli ha chiesto: "Puoi anticiparci qualcosa?". Ma il conduttore è scoppiato a ridere: "Non lo so neanche io. Ancora è presto, avremo modo di dare le anticipazioni". Quindi ha aggiunto:

Se cambierò qualcosa nel regolamento? Forse sì, qualcosa sì, vedremo, ci sto pensando, ci sto ragionando. Qualche novità ci sarà, ma Sanremo resta sempre Sanremo. È una meravigliosa festa della musica. Adesso ci metteremo al lavoro con serenità, tranquillità e leggerezza, cercando di divertire il pubblico e regalare leggerezza in questo periodo in cui ce n'è molto bisogno.

Carlo Conti conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025

Carlo Conti sarà il conduttore e il direttore artistico di Sanremo 2025 e Sanremo 2026. La Rai, tramite un comunicato, ha fatto sapere che la decisione di puntare su di lui ha messo subito d'accordo i vertici dell'azienda, l’Amministratore delegato Roberto Sergio, il Direttore generale Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Carlo Conti è già stato protagonista di tre festival. Il primo, nel 2015, lo condusse con Emma Marrone, Arisa e Rocío Muñoz Morales. Il secondo, nel 2016, lo condusse con Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Madalina Ghenea, mentre il terzo, nel 2017, lo condusse con Maria De Filippi. Dopo di lui, la conduzione è passata a Claudio Baglioni e poi i tre anni da record di Amadeus. Conti, al Tg1, ha dichiarato: "Cercherò di riprendere il lavoro fatto, portato avanti alla grande da Baglioni e Amadeus. La musica è protagonista, al centro, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare con questa tradizione, questo evento che mette tutta la famiglia davanti alla tv". La Rai fa sapere che "il Direttore artistico è già al lavoro per un Festival con tante sorprese e novità".