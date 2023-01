Mr Rain a Sanremo 2023: “Parlerò di sanità mentale sul palco più importante d’Italia” Dopo la presenza nella serata cover l’anno scorso, Mr Rain si presenta da protagonista al Festival di Sanremo 2023 con “Supereroi”. Qui l’intervista.

A cura di Vincenzo Nasto

Mr Rain

Dopo la comparsa sul palco dell'Ariston nella scorsa edizione, durante la serata delle cover con Hu e Mike Highsnob, Mr Rain si ripresenta da protagonista al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Supereroi". Il singolo, prodotto e scritto insieme a Federica Abbate e Lorenzo Vizzini, cerca di mettere in primo piano la salute mentale, elevando al concetto di "supereroe" a chi non ha paura di chiedere aiuto e affrontare le proprie paure. L'intervista a Mr Rain qui.

Come stai? Ti senti emozionato per questa avventura?

Molto bene e faccio fatica a realizzare che salirò sul palco del Festival. È una cosa che ho sognato per un sacco di tempo e sono ancora sotto shock.

Cosa hai provato nel sentire Amadeus dire il tuo nome durante l'annuncio?

Ero a casa e non sapevo nulla. Erano giorni che vivevo nell’ansia più totale e l’ho scoperto pure io al TG1. Nel momento in cui Amadeus stava annunciando i primi, è comparsa la schermata per sbaglio con tutti gli autori. Ho visto il mio nome e non ci credevo. Ho fatto un salto di 60 metri. Ho sentito il peso del lavoro di questi ultimi anni e mi ha riempito di una gioia immensa.

Il tuo brano parla di Supereroi: ti ci sei mai sentito?

Mi sono sentito un supereroe, come dico anche nel brano, quando in un momento di difficoltà, dato anche da un percorso cominciato alcuni anni fa, sono riuscito ad accettarmi e a volermi bene. Ho smesso di vergognarmi, di preoccuparmi nel raccontare le mie ansie. Anzi, sto cercando di chiedere aiuto ogni volta che ne ho bisogno e di raccontare le mie emozioni alle persone a cui tengo

Cosa significa portare il carico di parlare di salute mentale sul palco di Sanremo?

Io sono una persona molto chiusa, molto introversa, ho sempre fatto fatica a raccontarmi: ho incominciato a scrivere perché mi aiutava. Nelle canzoni riesco a raccontare quello che faccio fatica a dire: per me è un grande traguardo. Ci sono momenti in cui il tunnel sembra tutto nero, in cui ti senti da solo, invece non è così: lì ti cambia la prospettiva. Impari a respirare di nuovo.

La cover di Supereroi di Mr Rain

Pensi non sia stato trattato adeguatamente?

È un argomento che è stato trattato poco, e alcune volte non proprio bene. Ho scelto di parlarne in molti pezzi anche in passato e utilizzo la mia musica al fine di tranquillizzare le persone che a casa si sentono sole in questo viaggio. Ci tenevo a portare questo argomento su uno dei palchi più importanti d’Italia: sarebbe bello "normalizzare" questo problema comune. Per vergogna alcune volte abbiamo difficoltà a raccontare.

L'anno scorso calcavi per la prima volta il palco dell'Ariston al fianco di Highsnob e Hu per cantare con loro "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. Cosa succederà nel tuo duetto?

Sarà un duetto con una persona che stimo molto e che trovo vicino a me: la scelta della canzone è stata facile, perché è una canzone che è mia. Avrei voluta scriverla io, perché rappresenta gli anni '90 in cui sono cresciuto. Amo com’è uscita la cover e spero di pubblicarla veramente.

Cosa diresti al te stesso futuro, nel momento prima di salire sul palco?

Direi a me stesso: "Goditi il momento".