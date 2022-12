Mara Sattei a Sanremo 2023: “Damiano David ha scritto il mio brano, ci siamo visti in studio” Durante la finale di Sanremo Giovani 2022, Mara Sattei ha svelato il titolo del brano che porterà in gara a Sanremo 2023: Duemilaminuti. A scriverlo è stato Damiano David dei Maneskin: “Ci siamo visti in studio, è una persona incredibile, sono grata”.

A cura di Elisabetta Murina

Venerdì 16 dicembre è andata in onda su Rai1 la finale di Sanremo Giovani 2022. Durante la serata sono stati annunciati i 6 giovani artisti che gareggeranno al Festival di Sanremo 2023 insieme ai Big già annunciati da Amadeus. Gli stessi Big hanno svelato il titolo del brano che porteranno sul palco dell'Ariston, con qualche piacevole sorpresa.

Mara Sattei a Sanremo 2023 con un brano scritto da Damiano David

Mara Sattei è stata ospite della finale di Sanremo Giovani 2022 e, come gli altri Big in gara, ha annunciato il titolo del brano che porterà al Festival: Duemilaminuti. L'artista, che di recente ha raggiunto il successo anche grazie alla collaborazione con Fedez e Tananai, ha rivelato che a scrivere la sua canzone è stato Damiano David dei Maneskin, che per la prima volta ha composto per un altro cantante: