Loredana Bertè ricorda Mia Martina durante la serata dei duetti: “Mi piace ricordarci così” Loredana Bertè, durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella delle cover e dei duetti, ha voluto ricordare la sorella Mia Martini con un video su Twitter, con le immagini di Sanremo 1993.

A cura di Vincenzo Nasto

Loredana Bertè ricorda la sorella Mia Martini a Sanremo 2023

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, quella dei cover e dei duetti, Loredana Bertè ha voluto ricordare la sorella, la cantante Mia Martini, scomparsa nel 1995. Sul suo profilo Twitter, Bertè ha postato un video che ritrae la serata sul palco dell'Ariston nel 1993, condotto da Pippo Baudo: "Sanremo porta alla mente tanti ricordi. L’adrenalina mentre scendevo i gradini, la gioia degli applausi del pubblico. Di tutti i Sanremo, ce n’è uno che porto dentro al cuore: avere mia sorella, Mimì, con me, ad affrontare il bello ed il brutto di quello che rappresenta Sanremo. Nella serata dedicata ai duetti, mi piace ricordarci così. Ciao Mimí".

La dedica di Loredana Bertè a Mia Martini

Il video ritratto nel post su Twitter si rifà all'edizione 1993 del Festival di Sanremo, dove le cantanti si presentarono insieme come concorrenti con il brano Stiamo come stiamo. Le due sorelle sembrarono lontane nelle esibizioni e il brano raggiunse solo la 14esima posizione, al penultimo posto: la canzone venne inserita nel 45 giri con il brano Dormitorio pubblico e fu incluso alla fine nell'album Ufficialmente dispersi. Il progetto non riuscì a entrare nella classifica dei progetti più venduti dell'anno e sancì la separazione definitiva all'Ariston tra le due sorelle.

Gli ultimi Festival di Sanremo della cantante scomparsa nel 1995

Solo un anno prima, Mia Martini era stata in gara al Festival di Sanremo con un altro dei suoi maggiori successi, Gli uomini non cambiano, su testo di Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, due fra gli autori più prolifici della musica italiana. Data per favorita dalla stampa, non riuscì a prendersi la vetta della kermesse, abdicando la vittoria a Luca Barbarossa con Portami a ballare. Lei rimane al secondo posto, pubblicando pochi giorni prima Lacrime, uno dei suoi album più venduti con all'interno le firme di Biagio Antonacci ed Enzo Gragnaniello.