LDA pronto per Sanremo 2023, il padre Gigi D’Alessio: “Sono orgoglioso, era il tuo grande sogno” Gigi D’Alessio ha scritto un lungo messaggio sui social al figlio LDA, pronto al suo debutto al Festival di Sanremo 2023, che avverrà nella seconda serata: “Era il tuo sogno e lo stai per realizzare. Sono fiero di te, ti auguro di godertelo al massimo”.

Questa sera, mercoledì 8 febbraio, al Festival di Sanremo 2023 si esibiranno gli altri 14 artisti in gara. Tra questi c'è anche i LDA, figlio di Gigi D'Alessio, alla sua prima partecipazione alla kermesse. Per un'occasione così importante, il padre ha voluto scrivergli un lungo messaggio sui social, incoraggiandolo a seguire il suo sogno e mostrandosi sempre più orgoglioso di lui.

Il messaggio di Gigi D'Alessio al figlio LDA

Alla vigilia del debutto di LDA a Sanremo, Gigi D'Alessio ha scelto di dedicargli un lungo messaggio su Instagram, accompagnato da una vecchia foto insieme. L'artista vorrebbe difendere il figlio da "quest'ansia che ti assale", ma è anche convinto sia giusto che "percorra la tua strada verso insicurezze che credi di non avere". Per lo stesso D'Alessio, il Festival – a cui ha partecipato per cinque volte- è stata un'occasione importante per far conoscere la sua musica:

Il Festival di Sanremo per me è sempre stato il palco più bello e importante del nostro Paese, e ci sono tornato tutte le volte che ho potuto. È il palco che nel 2000 mi ha portato da Napoli all’Italia: lo racconto spesso e mi piace ricordarlo proprio oggi, il giorno in cui anche tu canterai per la prima volta in quel Teatro che così tanto ha dato e ha significato per me.

E ora che, a distanza di anni, vedrà il figlio partecipare al più importante evento musicale in Italia, non potrebbe essere più orgoglioso di così. L'arista napoletano non ha mai voluto interferire nella sua carriera, nemmeno lo scorso anno quando è entrato a far parte della classe di Amici, ma lo ha sempre supportato quasi in disparte. Così continuerà a fare anche in questa occasione, facendo naturalmente il tifo per lui:

Ti ho seguito da lontano, senza interferire, ti ho visto percorrere la tua strada con sacrificio e impegno, lavorando ogni giorno per arrivare fino a qui. Era il tuo sogno, e lo stai per realizzare. Ti auguro di godertelo al massimo, ti auguro di divertirti ed emozionarti, di vivere nel modo più bello il tuo grande sogno, te lo meriti. Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA.

LDA al Festival di Sanremo con "Se poi Domani"

LDA porterà sul palco dell'Ariston un brano dal titolo Se poi domani, scritto insieme al cugino Francesco D'Alessio. É la prima volta che il giovane artista, ex protagonista di Amici, partecipa alla kermesse musicale. La canzone, con cui proverà a conquistare la vittoria, racconta il rapporto del ragazzo con una compagna che adesso sembra lontana. Il Festival, per lui, rappresenta la coronazione di un sogno e del suo percorso artistico, come ha scritto anche in un post pubblicato su Instagram a poche ore dall'inizio della seconda serata: "Mi esibirò su quel palco che fa tanta paura ma nonostante tutto voglio salirci e trasmettervi quello che ho provato mentre scrivevo il pezzo. Luchino piano piano si sta facendo sempre più grande e non sapete quanto è bello crescere insieme a voi".