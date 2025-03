video suggerito

Giorgia Meloni elogia il Sanremo di Conti: "Finalmente musica, senza soloni con monologhi. Cristicchi? Canzone splendida" Giorgia Meloni dice la sua sull'ultimo Festival di Sanremo, complimentandosi con Conti: "Finalmente un festival di Sanremo dove non ti ritrovi con questi soloni che ti devono fare il monologo". E sulla canzone di Cristicchi: "in Italia si riesce a fare polemica anche su un'artista che scrive una canzone sulla madre malata".

A cura di Andrea Parrella

A due settimane dalla fine del Festival di Sanremo, arriva anche il commento di Giorgia Meloni all'ultima edizione della kermesse affidata a Carlo Conti. La premier ha parlato del Festival partecipando da ospite al programma di Rai1 XXI secolo, condotto da Francesco Giorgino, parlando di un Sanremo in cui ha visto "finalmente un festival dove la musica è stata protagonista". Meloni si è concentrata, in particolare, sull'assenza di monologhi come nota positiva e ci ha tenuto a manifestare il suo apprezzamento per la canzone di Simone Cristicchi, oggetto di polemiche che lei stessa ha voluto stigmatizzare.

Meloni approva il Festival di Sanremo

Nel corso della trasmissione, che andrà in onda il 3 marzo su Rai1, in seconda serata, Meloni ha parlato apertamente dell'ultima edizione di Sanremo affidata alla conduzione di Carlo Conti: "Ho visto finalmente un festival di Sanremo dove la musica è protagonista, finalmente un festival di Sanremo dove non ti ritrovi con questi soloni che ti devono fare il monologo, mentre tu vuoi solo sentire della musica". Quindi i complimenti rivolti direttamente al conduttore e direttore artistico, sottolineando i risultati di ascolti conseguiti: "L'ho trovata una scelta bella e mi pare anche condivisa, visti i dati sugli ascolti sono andati molto bene e quindi faccio i miei complimenti a Carlo Conti".

Meloni e l'elogio a Cristicchi: "Sua canzone splendida"

Giorgia Meloni si è concentrata anche sulla proposta musicale, sottolineando di aver apprezzato particolarmente la canzone di Simone Cristicchi: "La ho trovato una canzone splendida, l'ho trovata commovente e mi è dispiaciuto che anche su questo si sia riuscito a fare polemica, penso davvero che il fatto che si riesca in Italia a fare polemica anche su un'artista che scrive una canzone sulla madre malata debba veramente farci riflettere su dove siamo arrivati".