gIANMARIA a Fanpage: “Ho cambiato qualche parola per l’emozione. La classifica? Non mi interessa”

gIANMARIA è uno degli ospiti della diretta Instagram di Fanpage.it speciale Festival di Sanremo 2023. Il giovane artista ha portato all'Ariston il brano dal titolo Mostro e ha raccontato l'emozione di salire su quel palco, tanto da aver commesso anche qualche piccolo errore. Questa sera si esbirà con Manuel Agnelli nella serata cover.

Durante la performance della terza serata del Festival, gIANMARIA ha cambiato alcune parole del suo brano Mostro, lasciandosi scappare anche una parolaccia. Nel corso della nostra diretta Instagram, ha però precisato che non si è trattato di una mossa per guadagnare punti al FantaSanremo, ma di un piccolo scherzo dettato dall'emozione:

Non ho modificato il testo della canzone per il FantaSanremo, era emozione pura. Al Fantasanremo ci gioco, ma non faccio cose per la gara. Anche la parolaccia che ho detto era emozione.

Poi ha parlato della sua prima volta sul palco dell'Ariston, dicendosi soddisfatto della sua performance nonostante la posizione in classifica:

É un palco molto particolare e mi fa sentire accolto. Quando sto cantando sento di essere al posto giusto nel momento giusto, mi dà una spinta emotiva fortissima, sono me stesso al 100%. Sono arrivato qua pensando che sarei stato male pensando di essere alla fine della classifica, invece non è cosi. Sono fiero e contento mio lavoro. Mostro è un pezzo che difenderei da qualsiasi cosa, un piano-voce scritto da me, un flusso di coscienza personalissimo. Per me sta andando da Dio.