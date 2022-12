Fedez: “Amadeus non vuole svelare i Big di Sanremo a mia moglie per colpa mia, sono molto offeso” Fedez scherza sui Big di Sanremo e ricorda il caso spoiler del 2021, quando aveva pubblicato sui social un pezzo della canzone che sarebbe andata in gara: “Amadeus non ha detto i nomi dei Big perché sa che in casa c’è Federico, ma io sono una persona affidabile”.

La liturgia di Sanremo fa il suo corso e il 4 dicembre è un giorno fondamentale, visto che Amadeus annuncerà i nomi dei 26 Big del Festival di Sanremo 2023 durante l'edizione del Tg1 delle 13.30. Sebbene circolino già molti dei nomi che potrebbero salire sul palco dell'Ariston, Amadeus sta facendo di tutto per evitare fughe di notizie e proprio per questo lo scorso anno ha escogitato il metodo dell'annuncio durante l'edizione regolare del telegiornale.

Fedez e i Big di Sanremo 2023

A scherzarci su è Fedez, con la moglie Chiara Ferragni che quest'anno parteciperà a Sanremo in qualità di co-conduttrice. In una storia pubblicata su Instagram nelle scorse ore il rapper, che due anni fa aveva preso parte alla manifestazione in gara con Francesca Michielin, ha detto: "Comunque ieri mia moglie ha visto Amadeus che non le ha detto i nomi dei Big perché sa che in casa c'è Federico. E niente, sono molto offeso perché io avrei mantenuto il segreto, sono una persona affidabile".

Lo spoiler della canzone nel 2021

Il riferimento è al caso che si era verificato proprio alla vigilia di Sanremo 2021, quando Fedez, già annunciato in gara proprio con Francesca Michielin, aveva pubblicato inavvertitamente un piccolissimo pezzo di canzone che sarebbe andata in gara al Festival, cosa che non è prevista dal regolamento. In quel caso, come è poi stato per Morandi, il direttore artistico aveva chiuso un occhio, ma lo spavento era stato grosso. Era diventato virale il video di una telefonata di Fedez in lacrime ad Amadeus, in cui diceva di essere mortificato.

Intanto Amadeus ha incontrato nelle scorse ore Chiara Ferragni e Gianni Morandi, che lo accompagneranno sul palco di Sanremo nella sua quarta edizione da direttore artistico. Per Ferragni si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston, mentre per Morandi è un ritorno dopo varie edizioni da cantante in gara, tra cui quella dello scorso anno, ma soprattutto dopo il biennio da direttore artistico nelle edizioni 2011 e 2012. Proprio Morandi, nelle scorse ore, aveva pubblicato una foto dei tre, insieme.