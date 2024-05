Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025, la telefonata di Amadeus: “In bocca al lupo”

video suggerito

L'annuncio che Carlo Conti tornerà sul palco dell'Ariston come conduttore è arrivato mercoledì 22 maggio con l'edizione delle 8.00 del TG1. Come riporta l'Adnkronos, Amadeus ha mandato subito un messaggio di congratulazioni al collega. I due si sono sentiti telefonicamente e l'ex direttore artistico ha fatto un grande in bocca al lupo al suo successore.

La telefonata di Amadeus a Carlo Conti

Dopo l'addio di Amadeus (sia da Sanremo che dalla Rai) tra i nomi più quotati per il passaggio del testimone alla guida del Festival c'era Carlo Conti. Tra lui e l'ex direttore artistico c'è sempre stata reciproca stima, tanto che Conti, quando si era trovato a commentare l'indiscrezione sulla possibilità di una sua conduzione a Sanremo, aveva dichiarato: "Il record di Amadeus? Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte! Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno". Oggi, poco dopo l'annuncio che Conti sarà alla guida di Sanremo per due edizioni (quella del 2025 e quella 2026), Amadeus lo ha chiamato per fargli un in bocca al lupo.

Le parole di Carlo Conti al Tg1: "I Conti tornano, torna Sanremo dopo 7 anni"

Quella di Amadeus non è stata l'unica telefonata che Carlo Conti ha ricevuto dopo l'annuncio della sua conduzione. Al TG1 raccontava che Fiorello è stato tra i primi a contattarlo, dicendogli: "Se fossi stato in onda ci saremmo divertiti un bel po'". In diretta tv ha aggiunto:

È già partito il tam tam, avete annunciato la notizia e mi stanno arrivando tanti messaggi. I Conti tornano, torna Sanremo dopo 7 anni. Cercherò di riprendere il lavoro fatto, portato avanti alla grande da Baglioni e Amadeus. La musica è protagonista, al centro, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare con questa tradizione, questo evento che mette tutta la famiglia davanti alla tv.