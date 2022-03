Amadeus direttore artistico di Sanremo 2023 e 2024, è ufficiale: la conferma della Rai L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha annunciato la decisione dell’azienda. “Non vedo l’ora di iniziare”, ha commentato Amadeus.

A cura di Andrea Parrella

Sarà Amadeus il Direttore Artistico di Sanremo 2023 e 2024. Con un annuncio arrivato nella mattinata del 4 marzo, il presentatore e direttore artistico della kermesse dal 2020 è stato confermato alla guida del Festival per le prossime due edizioni. Amadeus ha avuto un colloquio con l'amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore di Rai1 e neo direttore di Rai Intrattenimento Stefano Coletta, che gli hanno dato il mandato per la gestione delle due successive edizioni. Questo il comunicato reso noto dall'azienda:

L’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio. “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus.

Il recordo di Sanremo 2022

La decisione della Rai era nell'aria, preannunciata nelle conferenze stampa conclusive dell'edizione trionfale del 2022, che ha fatto segnare ascolti mai così alti nelle ultime decadi, oltre che un'indice di gradimento molto alto da parte di un pubblico stratificato, con un importante abbassamento del livello anagrafico e la partecipazione di una platea più giovane.

Amadeus alla guida di Sanremo dal 2020

Amadeus è arrivato alla guida di Sanremo nel 2020, affiancato da Fiorello. Una coppia confermata anche l'anno successivo, quando in piena seconda ondata di Covid i due hanno dato vita a un'edizione di Sanremo surreale, ma a suo modo storica, in un teatro Ariston completamente vuoto per via delle disposizioni governative contro il contagio. Quest'anno il ritorno a una situazione di quasi normalità, che ha restituito al pubblico di Rai1 un Festival "normale".