Si faceva chiamare The Lion King, come il titolo del celebre film della Disney, per la sua abilità nell'allevamento dei leoni e il rapporto che aveva costruito con alcuni esemplari nel corso degli anni. Leon Van Biljon, 70 anni, aveva allevato a Pretoria, in Sudafrica, i suoi tre leoni Rambo, Katryn e Nakita come figli, e per questo tutti lo conoscevano e lo stimavano nella convinzione che avesse delle abilità speciali con i grandi felini. Per loro aveva costruito a Cullinan il Mahala View Lion Game Lodge, un luogo in cui i turisti potevano osservare gli animali che lui stesso aveva cresciuto ed educato.

E proprio lì si è consumata la tragedia che ha portato alla morte di Leon. Come faceva quotidianamente l'uomo era entrato nell'area che ospitava i leoni, ma il 20 agosto improvvisamente uno dei tre animali l'ha aggredito. Il rifugio era appena stato aperto ai visitatori, alcuni dei quali hanno assistito alla terribile scena. Leon è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. I collaboratori di "Leon King" hanno deciso di abbattere tutti e tre i leoni, nonostante molti testimoni abbiano raccontato come l'uomo sia stato aggredito solo da uno dei tre animali.