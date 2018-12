"Abbiamo bisogno di aiuto. Siamo stati fortunati, perché siamo ancora vivi" Un'attivista 5stelle incalza il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, in visita oggi a Fleri, uno dei luoghi maggiormente colpiti dal terremoto del 26 dicembre, avvenuto subito dopo il risveglio dell'Etna. "Siete qui grazie al nostro impegno, perché crediamo nel Movimento Cinque Stelle. Abbiamo anche aperto le sedi". La donna dice di essere un'attivista del Movimento. "Vogliamo essere aiutati. Si ricordi che lei è qui anche grazie a noi, perché l'abbiamo sostenuto, anche facendo pubblicità. abbiamo sempre creduto nel Movimento, lottando anche contro persone che non conoscevamo. Voi oggi siete lo Stato, dovete dare una risposta a questa gente che è rimasta in mezzo alla strada e che non ha ". L'attivista avverte il leader del M5S: "Se voi vi dimenticate di noi, anche se qui c'è gente con il bastone o sulla sedia a rotelle, ci muoveremo contro di voi".

"Domani in Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi decretiamo lo stato di emergenza", assicura Di Maio. Sempre domani si riunirà anche la commissione Grandi rischi della protezione civile. Alle popolazioni colpite dal terremoto, il ministro Di Maio in conferenza stampa ha comunicato che nelle prossime ore ci sarà "la sospensione dei mutui per le persone che hanno avuto difficoltà". Inoltre, prosegue il ministro del Lavoro, "partiranno a breve i dispositivi antisciacallaggio, che prevedono maggiore presenza di forze dell'ordine nelle strade".