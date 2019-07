Su Amazon arriva l’offerta speciale per i lettori: Kindle Unlimited gratis per 3 mesi

Fino al 31 luglio 2019 è possibile avere gratis Kindle Unlimited per 3 mesi: un’offerta che piacerà molto agli amanti dei libri, che potranno approfittare di letture illimitate su qualsiasi dispositivo. Ecco come approfittare della promozione, quali sono i termini e le condizioni e quali le altre offerte attive su Amazon per tutti i clienti.