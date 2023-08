I migliori ombrelloni da spiaggia per l’estate 2023 Gli ombrelloni da spiaggia sono delle attrezzature indispensabili per proteggersi dai raggi solari al mare. Che siano in acciaio, antivento o professionali, si trasportano comodamente e si assemblano facilmente in spiaggia. Basta piantare l’asta nella sabbia e mantenere aperto il ventaglio attraverso un meccanismo di blocco, il che consentirà di creare una zona d’ombra più o meno ampia sulla sabbia. Vediamo quali sono i migliori ombrelloni da spiaggia disponibili su Amazon.

La nostra top 3

Gli ombrelloni da spiaggia sono strumenti necessari da portare al mare per ripararsi dal sole e dai raggi UV. Si costituiscono di un'asta solitamente in acciaio o alluminio e di una copertura a ventaglio e in tessuto che crea una zona d'ombra sulla sabbia; fondamentale per proteggersi dai raggi solari. Si apre esattamente come un comune ombrello e una volta raggiunto un fermo, solitamente posto appena sotto il telaio a raggi, si mantiene nella posizione di apertura. Questo tipo di ombrelloni crea quello spazio di comfort e protezione di estrema importanza per chi ama la vita in spiaggia; specie nelle ore più calde del giorno.

Sul mercato sono disponibili diversi modelli di ombrelloni da spiaggia: di diametro più o meno ampio, regolabili, fissi, impermeabili o anche ombrelloni da spiaggia antivento, capaci di fungere da scudo quando la brezza marina diventa eccessivamente intensa. Sono comodi da trasportare, leggeri, pratici e facili all'utilizzo. Garantiscono il massimo della salvaguardia in spiaggia, soprattutto per gli amanti della tintarella, perché in grado di difendere la pelle dall'esposizione ai raggi UV o UVB; causa principale di scottature e invecchiamento cutaneo.

Vediamo insieme quali sono i migliori e più resistenti ombrelloni da spiaggia per l'estate 2023, disponibili anche online su Amazon.

Bakaji

Il migliore per schermare i raggi solari

Consigliato per chi cerca un ombrellone da spiaggia: ampio; resistente; professionale

Pro: le recensioni positive riguardano principalmente la robustezza e la resistenza del prodotto, considerato solidissimo. Tra gli altri vantaggi da ricordare, secondo le opinioni degli utenti, c'è senz'altro la possibilità di creare una zona d'ombra davvero molto grossa in grado di proteggere diversi occupanti in spiaggia.

Contro: si tratta di un ombrellone robusto, adatto a chi riesce a portare pesi medi.

Un ombrellone di qualità è quello che riesce a schermare i raggi del sole totalmente o quasi. Tra i migliori in tal senso c'è il modello professionale realizzato da BAKAJI, che concentra in sé diverse caratteristiche che lo rendono tra gli articoli più quotati. Ha un'apertura a sei rami di ben 210 cm, perfetta per produrre una zona d'ombra di grandi dimensioni in spiaggia; indicata, ad esempio, per le famiglie. Inoltre, tutti i materiali sono in acciaio inox, qualità che rende l'ombrellone BAKAJI robusto e resistente alla ruggine. Il telo di copertura del parasole è realizzato in poliestere, tessuto che non tende a deformarsi o scolorirsi sul lungo periodo e, tra gli altri vantaggi, è dotato di protezione UV50+. Tra le altre caratteristiche, infine, ricordiamo le prese d'aria sull'estremità della copertura, capaci di impedire la generazione di un'eventuale raccolta di calore.

Altre soluzioni consigliate di ombrelloni da spiaggia per schermare dai raggi del sole:

Homecall

L'ombrellone con design antivento

Consigliato per chi cerca un ombrellone da spiaggia: facile da fissare; grande; leggero

Pro: la maggior parte degli utenti sottolinea l'eccellente rapporto qualità-prezzo del prodotto e, in più, la presenza delle finestre nel paravento garantisce un piacevole passaggio dell'aria.

Contro: tra gli aspetti critici evidenziati, c'è la delicatezza dei tessuti; in realtà, seppur sottile, questo ombrellone è molto resistente.

Se avete intenzione di villeggiare in una zona molto ventilata, avere a portata di mano un ombrellone con struttura antivento può fare la differenza.L'ombrellone firmato Homecall è tra i migliori di questo tipo; l'asta centrale è removibile e la copertura si può impiantare nella sabbia attraverso l'ausilio di picchetti specifici. Difatti, con l'acquisto di questo ombrellone, vi arriveranno a casa anche sei picchetti, una punta a vite e delle corde per mantenere la struttura stabile in caso di vento forte. La copertura antivento offre anche una protezione solare UV 75+.

Altre soluzioni consigliate di ombrelloni da spiaggia antivento:

Decor Space

Il migliore con diametro da 240 cm

Consigliato per chi cerca un ombrellone da spiaggia: colorato; economico; ben confezionato

Pro: si tratta di un ombrellone facile da piantare e adatto a famiglie particolarmente numerose.

Contro: ad oggi, tutti coloro che lo hanno acquistato si dicono soddisfatti.

Se si è in viaggio con più di 4 persone, è bene procurarsi un ombrellone molto grande, che abbia un diametro di almeno 240 centimetri. Tra i più grandi e resistenti in vendita c'è quello realizzato da Decor Space, realizzato in diversi colori, tutti adatti alla stagione estiva. L'asta ha una punta a trivella che ne rende molto semplice l'ancoraggio; inoltre, è realizzato in un alluminio molto resistente.

Altre soluzioni consigliate di ombrelloni da spiaggia grandi:

Come scegliere gli ombrelloni da spiaggia

Per scegliere il migliore ombrellone da spiaggia è necessario tenere a mente alcuni fattori utili all'acquisto. Inutile specificare, inoltre, che è importante tenere in considerazione l'utilizzo che se ne vuol fare: serve un ombrellone robusto e resistente oppure un modello piccolo e maneggevole che sia facile da trasportare? Vogliamo coprire un'abbondante fetta di spiaggia oppure ci basta una zona d'ombra ridotta e più intima? Oltre a rispondere a queste domande è raccomandabile valutare anche altri fattori: vediamoli.

Protezione UV

La protezione UV è un criterio di valutazione estremamente importante nella scelta del miglior ombrellone da spiaggia ed è strettamente connesso alla tipologia di tessuto con cui si realizza la copertura. In particolare esistono diversi modelli che propongono materiali con inserti in alluminio, particolarmente efficaci contro l'azione dei raggi UV. In generale, nella scelta di un ombrellone da spiaggia, è importante verificare l'indicatore di protezione UPF (Ultraviolet Protection Factor) del tessuto. Più è alto e maggiore sarà la protezione.

Struttura

Quando parliamo di struttura in relazione all'ombrellone da spiaggia facciamo riferimento agli attributi estetici, di funzionamento e di assemblaggio. Nello specifico:

al sistema di apertura (che può essere manuale, pneumatico o a manovella) con salvadito o a pulsante

(che può essere manuale, pneumatico o a manovella) con salvadito o a pulsante al meccanismo di bloccaggio antivento : a molla o a baionetta (quindi in questo caso l'ombrellone può essere direzionato in corrispondenza al cambiamento di rotta del vento o in base agli spostamenti del sole)

: a molla o a baionetta (quindi in questo caso l'ombrellone può essere direzionato in corrispondenza al cambiamento di rotta del vento o in base agli spostamenti del sole) estremità dell'asta: a vite o a punta

a vite o a punta copertura: che può essere di forma circolare, rettangolare, ottagonale, con frange ecc.

Materiali

Come abbiamo visto in precedenza i materiali sono molto importanti nella scelta di un ombrellone da spiaggia. Questo però non solo in funzione del sistema di protezione UV ma anche per quanto riguarda il telaio. Se negli anni passati era il legno a essere il materiale prescelto per la realizzazione delle strutture degli ombrelloni, attualmente è caduto in disuso. Oggi, infatti, nella maggior parte dei casi, si utilizzano materiali più resistenti e durevoli come l'acciaio, il metallo o il ferro.

Altezza

L'altezza degli ombrelloni da spiaggia è un fattore decisivo perché molto spesso i cm dichiarati non vengono presi in considerazione in relazione a quelli che si perdono quando l'ombrello è ancorato alla sabbia. Quindi, nel momento in cui si acquista un modello piuttosto che un altro, bisogna valutare l'altezza da installato e non solo i cm complessivi.

Raggio

Il raggio d'apertura consente di stabilire, prima dell'acquisto, l'ampiezza della zona d'ombra che si viene a creare in spiaggia. Proprio per questo il diametro di un ombrellone è un elemento da non sottovalutare.

Come posizionare un ombrellone in spiaggia

Utilizzare in modo corretto un ombrellone da spiaggia significa essenzialmente essere pratici nell'ancorare l'asta alla sabbia. Per fare in modo che il nostro ombrellone non voli via a causa del vento o che non si mantenga perfettamente fissato in spiaggia, bisogna innanzitutto far riferimento alla direzione del vento. Prima di piantare l'ombrellone in spiaggia è importante capire in quale direzione soffi il vento. In questo modo sarà più semplice reclinare l'oggetto, nel caso in cui abbia la struttura antivento pieghevole, e fare in modo che sia perfettamente ancorato alla sabbia. In caso di vento forte è comunque consigliabile chiudere l'ombrellone. Per il fissaggio vero e proprio, invece, oltre alla classica pala per scavare la buca, sul mercato esistono diversi complementi ausiliari che possono rivelarsi utili. Come ad esempio picchetti o punte accessorie a forma di spirale che fungono da supporto aggiuntivo nel processo di fissaggio dell'ombrellone in spiaggia.

Dove acquistare gli ombrelloni da spiaggia

Ma dove acquistare gli ombrelloni da spiaggia? Oltre ai rivenditori di prodotti per il mare e brand come Decathlon specializzati in articoli sportivi, anche l'acquisto online è funzionale. Questo perché è possibile analizzare il prodotto in questione in base alle specifiche tecniche e, soprattutto, alle recensioni dei clienti. Nella sezione dedicata agli ombrelloni da spiaggia di Amazon, ad esempio, è possibile visionare un'ampia selezione di ombrelloni da spiaggia per tutti i gusti e per tutte le tasche.

