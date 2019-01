Aveva lavorato per circa 20 ore senza sosta eseguendo ben sei operazioni chirurgiche per salvare pazienti in gravi condizioni, così al termine dell'ultimo intervento è crollato in sala operatoria addormentandosi con ancora addosso camice e mascherina ma sopratutto tenendo tra le mani il braccio del paziente appena riattaccato. È la storia del chirurgo ortopedico cinese Luo Shanpen, la cui foto in sala operatoria apparsa sui social è diventata subito virale attirando l'attenzione dei media locali. Nello scatto si vede l'uomo accovacciato accanto al tavolo operatorio con gli occhi chiusi e la testa appoggiata accanto alla mano del paziente che lui stesso tiene sollevata. Si è trattato di pochi secondi immortalati da una infermiera che aveva assistito alla scena dopo l'operazione durata 8 ore.

"Vedere la scena mi ha colpito al cuore", ha spiegato la donna che come il medico lavora al People's Hospital di Guiyang, nella provincia sudorientale cinese del Guizhou. Come ricostruito dal Guiyang Evening News, l'episodio risale ai primi giorni di gennaio quando all'ospedale è arrivato un paziente col braccio tranciato da un tritacarne. Il medico, che già aveva effettuato altre cinque operazioni, ha deciso di intervenire d'urgenza altrimenti l'uomo avrebbe perso il braccio. "Volevo solo chiudere un attimo gli occhi e riposarmi. Non mi aspettavo di addormentarmi" ha commentato il chirurgo, assicurando di essere rimasto vigile e attento per tutta la durata dell'operazione.