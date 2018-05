Katy Morgan-Davies è una donna britannica che oggi ha trentacinque anni ma che solo da cinque anni vive in libertà. Per gran parte della sua vita, ovvero fino ai trenta anni, la giovane donna ha vissuto segregata in alcune case nel sud di Londra. Come altre persone, è stata trattata da schiava da quelli che chiamavano i “capifamiglia”. Da quanto emerso, l’uomo che la faceva vivere segregata in casa era suo padre Aravindan Balakrishnan, noto anche come “compagno Bala”. Un uomo che dopo la liberazione delle donne è finito a processo ed è stato condannato nel 2015 a ventitré anni di reclusione. Ora, a distanza di cinque anni dalla sua liberazione, in televisione la donna ha detto di aver perdonato quell'uomo. E di essere anche disposta ad andare a trovarlo in carcere. In tv le hanno chiesto se avesse mai parlato con il padre da quando è finito in prigione e lei ha risposto che questo non è ancora accaduto. “Lui non si messo in contatto con me, non pensa di aver fatto qualcosa di sbagliato”, ha spiegato Katy che solo quando è stata liberata avrebbe scoperto il legame di parentela. Anche la madre era nella setta e sarebbe morta cadendo da una finestra nel 1996.

Le “schiave” liberate nel 2013 – La liberazione dell’allora trentenne e delle altre due donne – una malese che nel 2013 aveva sessantanove anni e una irlandese di cinquantasette – è avvenuta a fine ottobre 2013 dopo che le prigioniere avevano contattato un’organizzazione umanitaria. Fu avvisata la polizia e fu organizzato un piano per liberarle e catturare le persone sospettate di averle rapite. La coppia aveva tenuto prigioniere le donne in diversi appartamenti per trenta anni nella zona sud di Londra. Aravindan Balakrishnan è stato descritto come il leader di una specie di comune maoista ed è stato riconosciuto colpevole di violenze sessuali in serie, di sequestro e di crudeltà sui minori. Balakrishnan si faceva chiamare “Compagno Bala”: Katy Morgan-Davies negli anni successivi alla fine del suo incubo ha descritto la sua vita fino alla fuga dalla comune-prigione usando parole come “orribile, disumana e degradante”.