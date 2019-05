A causa della scarsità di alunni, la scuola rischiava seriamente di perdere alcune delle sue classi con tutte le conseguenze del caso. Un problema non di poco conto per le famiglie dei piccoli che temono gli accorpamenti in classi pollaio. Ecco allora che la comunità è intervenuta soccorso in dei piccoli escogitando uno stratagemma decisamente singolare: iscrivere un bel gregge di pecore al posto dei piccoli mancanti. Come racconta Le Parisien, è quanto accaduto a Crêts en Belledonn, piccolo paesino nel dipartimento dell'Isère, nella regione francese dell'Alvernia-Rodano-Alpi. Si tratta di una piccola cittadina di montagna di poco più di 3.300 abitanti ma tutti pronti battersi perché la scuola locale non chiuda nessuna sezione.

Martedì mattina così, al momento dell'ingresso in classe, insieme ai piccoli si sono presentate nel cortile della scuola anche 65 pecore. L'idea è stata dei genitori degli alunni che, con la complicità di un allevatore locale e armati di cartelli di protesta e megafoni, hanno preteso che gli ovini venissero regolarmente iscritti. Si è trattato tutt'altro che di un'azione dimostrativa perché il sindaco della cittadina ha ufficialmente validato l'inscrizione di 15 di quelle pecore, il numero esatto che mancava per evitare la chiusura di alcune classi. "L'educazione nazionale purtroppo ora è solo numeri. E così, con questa ondata di nuovi iscritti, adesso siamo in regola. Possiamo presentare i documenti e far valere i nostri diritti e salvare la nostra scuola" ha commentato sarcastico il primo cittadino.