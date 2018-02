Il voto del 4 marzo si avvicina e molti elettori che risiedono in un comune diverso da quello in cui effettivamente vivono devono organizzarsi per tornare a casa ed esprimere la loro preferenza per le politiche e per le regionali di Lazio e Lombardia. Per loro sono previste agevolazioni tariffarie per acquistare i biglietti di treni, aerei e navi ma anche sconti sui pedaggi autostradali per chi vive all’estero e deve tornare in Italia. La circolare 13 del 2018 del ministero dell’Interno fornisce tutte le informazioni specifiche e spiega quali sono le riduzioni per ogni tipo di viaggio.

Gli scontri sui treni.

Per quanto riguarda Trenitalia gli sconti riguardano tutti gli elettori residenti nel territorio nazionale per biglietti nominativi di seconda classe. La riduzione è del 60% sui treni regionali e del 70% per treni di media e lunga percorrenza come Frecciarossa, Frecciargento e InterCity. I biglietti devono essere utilizzati al massimo dieci giorni prima del voto e per il ritorno non più di dieci giorni dopo: ovvero tra il 23 febbraio e il 14 marzo. Per usufruire dello sconto è necessario esibire il documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Per gli elettori italiani che vivono all’estero la riduzione è di norma del 70% e vale solamente per il treno e i giorni prenotati, con un arco temporale che può essere di un mese prima delle elezioni e di un mese dopo. L’elettore, al ritorno, deve mostrare in tutti i casi la tessera elettorale vidimata il 4 marzo. L’acquisto dei biglietti deve essere effettuato nelle biglietterie Trenitalia, nelle agenzie di viaggio autorizzate e nei punti vendita delle reti ferroviarie estere abilitate.

Per quanto riguarda i treni Ntv di Italo la riduzione che verrà applicata sarà del 60%. In questo caso i biglietti potranno essere acquistati tramite Contact Center o nelle biglietterie Italo. Infine, per Trenord la riduzione sarà sempre del 60%.

Gli sconti sugli aerei: validi solo per Alitalia.

Per i biglietti aerei gli sconti sono validi solo se si viaggia con Alitalia e non si applicano in caso di continuità territoriale come avviene con la Sardegna. È previsto uno sconto massimo di 40 euro sul prezzo base di andata e ritorno. I biglietti si possono prenotare tramite Customer Center Alitalia, sul sito Alitalia o in agenzia di viaggio. Si può usufruire del viaggio a prezzo ridotto tra il 24 febbraio e il 10 marzo. Al check-in è necessario esibire anche la tessera elettorale.

Autostrada: pedaggio gratuito per chi vive all’estero.

Nel caso delle autostrade è prevista la gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per i soli elettori che vivono all’estero. L’esenzione del pagamento è valida su tutta la rete nazionale. Per poterne usufruire è necessario esibire al casello la tessera elettorale e il documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno si deve mostrare anche la tessera elettorale vidimata il 4 marzo. L’esenzione vale per cinque giorni prima e cinque giorni dopo il voto.

Viaggi via mare: riduzioni per i collegamenti con le Isole.

Per quanto riguarda i viaggi via mare, la Compagnia italiana di navigazione che effettua il servizio pubblico di collegamento con Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti, propone una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria, valida per prima e seconda classe. La riduzione ha una validità totale di venti giorni.