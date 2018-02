Per il leader della Lega, Matteo Salvini, l'Islam è incompatibile con la Costituzione italiano. Il segretario del Carroccio, nell'ambito di un incontro elettorale tenutosi a Umbertide, in Umbria, parlando del centro culturale islamico che i politici locali della Lega stanno osteggiando, ha dichiarato: "La questione culturale di fondo è se l'Islam, l'applicazione letterale del dettato di Maometto, oggi è compatibile con i nostri valori, con la nostra libertà e con la nostra Costituzione? Ho fortissimi dubbi".

Proseguendo, Salvini ha inoltre aggiunto: "Che l'Islam rappresenti un rischio è evidente e se la dichiarazione islamica dei diritti dell'uomo prevede che la giustizia islamica prevalga sulla giustizia nazionale per me è un problema. Non vorrei far la fine della Gran Bretagna, che ha i tribunali islamici al posto dei tribunali inglesi". A chi sosteneva che tenere aperte le moschee consentirebbe un maggior controllo sui fedeli, Salvini ha replicato: "Io dico che così si insediano meglio sul territorio".

"Con la Lega al Governo tutti i centri culturali islamici verranno chiusi specialmente se alterano i principi fondamentali come legalità e trasparenza", aveva anticipato ieri Salvini in una nota stampa diffusa dalla Lega Umbria. "Ho deciso di aprire ufficialmente la mia campagna elettorale in Umbria e nello specifico ad Umbertide perchè questa cittadina incarna l’esempio della politica fallimentare del Pd per cui si aprono centri culturali islamici che, fatti alla mano, minano la sicurezza cittadina, si assegnano le case popolari a vantaggio degli stranieri, ad Umbertide circa l’80% degli immigrati gode di alloggi comunali, si chiudono caserme o si riduce il numero delle forze dell’ordine come è già accaduto in Altotevere e nel resto di Italia a causa del mal governo renziano. Noi presentiamo chiarezza e faremo in modo che quel terreno torni ai suoi reali destinatari, ossia le associazioni che operano nel sociale".

Dopo la visita al cantiere del centro islamico, Salvini ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede della Lega a Umbertide e, quando uno dei militanti della Lega gli ha passato un paio di forbici per tagliare il nastro, il leader del Carroccio ha ironizzato: "Mi metti in mano le forbici… se mi vede la Boldrini dice che son violento…tagliamo il nastro con il karate…".