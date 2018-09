Giornata di disagi quella odierna per chi dovrà recarsi in aereo in Germania: 150 dei 400 voli Ryanair diretti nel paese saranno infatti cancellati a causa di uno sciopero dei dipendenti della compagnia low cost, come ha annunciato in una nota Kenny Jacobs, direttore marketing della società irlandese L'agitazione, che avrà una durata di 24 ore, ha avuto inizio alle tre italiane ed è stata indetta dal sindacato tedesco dei piloti Cockpit e da quello del personale commerciale Verdi. La compagnia ha minacciato "ritorsioni e tagli al personale" se gli scioperi non verranno annullati.

Lo sciopero in Germania però non è che un "antipasto" di quello che il 28 settembre prossimo interesserà tutta l'Europa, annunciato come la più grande astensione dal lavoro nella storia del vettore low cost. Per quanto riguarda la giornata di oggi Ryanair ha proposto ai passeggeri di posticipare le prenotazioni a domenica sottolineando che il mantenimento di 250 voli dimostra che "non vi è alcun sostegno di maggioranza" al nuovo sciopero, convocato nel pieno della trattativa tra società e sindacati. "Se le agitazioni proseguiranno, porteranno a una riduzione delle operazioni in Germania e dei posti di lavoro sia per i piloti sia per i membri degli equipaggi", ha minacciato ancora Jacobs. "Non minacciamo nessuno, anzi vogliamo raddoppiare le nostre dimensioni in Germania, ma gli scioperi hanno un impatto economico".

Dal canto loro però i sindacati hanno spiegato che l'agitazione si è resa necessaria perché dall'avvio dei negoziati per fissare nuove condizioni di lavoro più dignitose non sono stati fatti passi avanti. "Questo è il modo in cui Ryanair si occupa dei suoi dipendenti: facendo pressione su di loro, spaventandoli e minacciandoli", ha detto il vicepresidente del sindacato Cockpit, Markus Wahl. Lo sciopero tedesco è un'anticipazione della mobilitazione che sarà annunciata a Bruxelles giovedì dai sindacati italiani, portoghesi, spagnoli, olandesi e belgi.