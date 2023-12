Volpe spunta fra i binari della metro C alla Borghesiana: ha una zampetta ferita Da oggi anche una volpe si aggira per le vie della capitale: l’animale è stato filmato mentre si trovava sui binari della metropolitana di Bolognetta, con una zampina ferita.

L'hanno notata alcuni viaggiatori e viaggiatrici sulla banchina, in attesa della metropolitana alla stazione di Bolognetta, linea C. Una volpe è spuntata all'improvviso dai binari della metropolitana. Ha fatto capolino rivolta verso una delle banchine della stazione. L'animale, dal pelo rossiccio, si guarda intorno. Poi fa un salto per togliersi da binari e continua a camminare, alla sinistra degli osservatori e della banchina. Cammina con una delle zampette, quella posteriore destra, ferita: non la posa mai per terra, arranca saltellando per togliersi dalla vista delle persone e dai binari del treno.

Il video della volpina fra i binari della stazione della linea C della metropolitana Bolognetta, poco prima di Finocchio, nella zona ad est della capitale, è stato pubblicato su Instagram dalla pagina di Welcome to Favelas e ha immediatamente ricevuto molti commenti e reazioni. Come scrivono dal profilo, subito dopo il video la volpe è riuscita a fuggire dai binari e ad allontanarsi nei campi vicini, tranquillizzando tutti coloro che si erano mostrati molto critici rispetto alla decisione di filmare la scena.

"Invece di riprendere, arrivate all'uva", scrive qualcuno. "Chiamate qualcuno che possa aiutarla", scrive un altro, aggiungendo un'emoji arrabbiata vicino alla frase. "Sicuramente più furba di tutti quelli che dicono chiamate qualcuno", risponde un altro ancora a cui fa eco un ennesimo commento. "Ma ma quelli che scrivono al posto di fare il video andatela a prendere, ragazzi avete presente come sono fatte le volpi? Non si fanno avvicinare da nessuno figurati se ferita e provi a catturarla, chiamate chi di dovere, quello si, anche se ora che interverranno sarà già sparita", scrive.

Ma non manca l'ironia. "Lei è l'unica che fa il biglietto sulla metropolitana", commenta un utente. "Ma a Roma non c'era la lupa?", è il commento di un altro. "Ma come Bolognetta? Che ci fa una volpe a Finocchio?", è un altro commento, incredulo. Fatto sta che la lista di animali a spasso per Roma si allunga: dopo topi, cinghiali e gabbiani, ormai di casa nella capitale, lama e leoni, lupi e daini in periferia, da oggi anche una volpe si aggira nella stazione della metro.