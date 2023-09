Viterbo, investe l’avversario con la macchina al culmine di una rissa a bottigliate: rintracciato Il violento litigio è scoppiato intorno all’una di questa notte, sabato 16 settembre, in piazza San Faustino a Viterbo. L’uomo investito è stato immediatamente trasportato all’ospedale Belcolle .

A cura di Teresa Fallavollita

Il litigio si è fatto sempre più acceso fino a sfociare in una vera e propria rissa. Ben presto i contendenti si sono affrontati a colpi di bottiglia e al culmine dell'alterco uno dei partecipanti ha addirittura investito l'avversario con la propria macchina. La surreale scena è avvenuta a Viterbo questa notte, sabato 16 settembre, intorno all'una.

La ricostruzione dei fatti

L'episodio di violenza che ha avuto luogo questa notte nella città di Viterbo è partito da una lite scoppiata in piazza San Faustino: verso l'una, due o più persone hanno cominciato a discutere animatamente, ma poco dopo l'alterco si è tramutato in un'aggressione a bottigliate. Non finisce qua: al culmine della rissa uno dei contendenti ha investito con la sua auto un'altra persona coinvolta. Resta ancora da chiarire se l'abbia fatto volutamente o accidentalmente.

Sul posto è accorso il personale medico del 118: l'uomo colpito dalla macchina è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Belcolle di Viterbo, dove sarebbe ancora ricoverato. A lavoro gli agenti che, dopo essere intervenuti per ripristinare l'ordine, avranno ora il compito di cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

L'auto parcheggiata sotto casa del proprietario

I poliziotti si sono immediatamente messi al lavoro per risalire al conducente dell'auto: grazie allo studio delle immagini riprese dalle videocamere di controllo della piazza sono riusciti a identificare la macchina incriminata. Il mezzo è stato ben presto rintracciato: intorno alle 8 di questa mattina gli agenti lo hanno trovato parcheggiato sotto casa del legittimo proprietario. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell'ordine, ora sospettato e ascoltato dalla polizia. Nel frattempo il veicolo è stato posto sotto sequestro.