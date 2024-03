Vigili del fuoco non pagano il gas e restano senza cucina e docce per lavarsi I pompieri dei distaccamenti di Civitavecchia, Eur, Tuscolano e Civita Castellana hanno dovuto rinunciare alle cucine, ai termosifoni e all’acqua calda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

I vigili del fuoco restano senza acqua calda e riscaldamenti perché, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la direzione regionale è morosa nei confronti della società che fornisce il gas. E così i pompieri dei distaccamenti di Civitavecchia, Eur, Tuscolano e Civita Castellana hanno dovuto rinunciare alle cucine, ai termosifoni e all'acqua calda.

"In dieci sono stati costretti a fare la doccia a casa dopo il turno, perché spostarsi dalla caserma dell’Eur a Ostiense sarebbe stato assurdo, ci sono quasi 5 chilometri di distanza", ha raccontato un pompiere. E ancora: "Non si può finire un turno e non avere l’acqua calda".

I rappresentanti sindacali del Conapo di Roma e del Lazio, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, hanno informato in una nota che, a causa dei mancati pagamenti delle utenze da parte della Direzione Regionale dei vigili del fuoco del Lazio, la società di gestione ha interrotto la fornitura del gas nelle sedi operative dei vigili del fuoco di Civitavecchia, Eur, Tuscolano Primo. In questi giorni, inoltre, l'azienda sta valutando di staccare il gas anche nella la sede di Tuscolano Secondo e nell’officina degli automezzi di via del Calice.

Secondo il sindacato, nelle sedi di Civitavecchia e Civita Castellana "la ditta non può confezionare i pasti, mentre nelle sedi dell’Eur e Tuscolano Primo i vigili del fuoco sono rimasti senza riscaldamento e acqua calda e devono recarsi in altre sedi per farsi una doccia e decontaminarsi dopo gli incendi. Non è la prima volta che vengono chiuse le utenze alle sedi operative dei vigili del fuoco, nonostante sono sede deputate al soccorso pubblico ai cittadini. Tutto questo non è più tollerabile, serve più attenzione da parte dei dirigenti responsabili dei pagamenti ai vari livelli del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ad iniziare proprio dalla direzione regionale per il Lazio".