Uomo spara durante una riunione di condominio a Fidene: tre morti e un ferito Dalle prime informazioni sembra che l’uomo abbia sparato durante una riunione di condominio. Sul posto carabinieri e ambulanze. Almeno tre persone sarebbero morte.

A cura di Natascia Grbic

Foto di repertorio

Un uomo armato ha fatto fuoco all'interno di un bar a Fidene, uccidendo tre persone. Secondo le prime informazioni, la tragedia sarebbe avvenuta in via Monte Giberto durante una riunione, ancora non si sa se condominiale oppure di un consorzio di ville. La tragedia è avvenuta questa mattina, tra le 9.30 e 10. Sul posto sono arrivati i carabinieri e le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Il numero delle persone decedute e di quelle ferite è ancora provvisorio, le indagini sono attualmente in corso.

La riunione, secondo quanto appreso da Fanpage.it, era stata organizzata in una sala. Non è chiaro se questa sala sia all'interno di un bar o di una palazzina contigua al bar. Ciò che è certo è che una persona ha estratto una pistola e ha fatto fuoco, uccidendo almeno tre persone. Sul posto, in via Monte Giberto, sta arrivando il magistrato. Non si hanno attualmente notizie sulla persona che ha sparato e sulle sue motivazioni: i carabinieri avrebbero portato in caserma un sospettato. Potrebbe essere lui l'autore della strage di questa mattina.

Articolo in aggiornamento